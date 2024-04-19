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Силуанов рассказал о темпах роста российской экономики в 2024 году - РИА Новости, 19.04.2024
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23:17 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/ekonomika-1941167523.html
Силуанов рассказал о темпах роста российской экономики в 2024 году
Силуанов рассказал о темпах роста российской экономики в 2024 году - РИА Новости, 19.04.2024
Силуанов рассказал о темпах роста российской экономики в 2024 году
Темпы роста российской экономики в 2024 году ожидаются на уровне прошлого года - 3,6%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T23:17
2024-04-19T23:17
экономика
цены на нефть
россия
антон силуанов
андрей белоусов
мвф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Темпы роста российской экономики в 2024 году ожидаются на уровне прошлого года - 3,6%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Как сообщила пресс-служба министерства, глава российского Минфина в пятницу принял участие в пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), которое традиционно проходит в рамках весенней встречи управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка. "Россия аккуратно относится к бюджетному балансу. Государственный долг сохраняется на устойчиво низком уровне около 15% ВВП, дефицит бюджета порядка 1% ВВП, темпы роста ожидаются на уровне 2023 года – 3,6%", - сказал Силуанов, слова которого цитирует пресс-служба Минфина. Там пояснили РИА Новости, что речь идет о темпах роста экономики РФ в 2024 году. Международный валютный фонд (МВФ) на этой неделе улучшил прогноз по росту российской экономики на 2024 и 2025 годы, ожидая увеличения ВВП страны на 3,2% в текущем году и на 1,8% в следующем (против 2,6% и 1,1% в январском прогнозе). Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов говорил журналистам, что текущий прогноз роста экономики РФ в 2024 году составляет 2,2%, но Минэкономразвития может повысить его.
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экономика, цены на нефть, россия, антон силуанов, андрей белоусов, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Антон Силуанов, Андрей Белоусов, МВФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Силуанов рассказал о темпах роста российской экономики в 2024 году

Силуанов: темпы роста российской экономики в 2024 году ожидаются на уровне 3,6%

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Российский рубль - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Темпы роста российской экономики в 2024 году ожидаются на уровне прошлого года - 3,6%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Как сообщила пресс-служба министерства, глава российского Минфина в пятницу принял участие в пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), которое традиционно проходит в рамках весенней встречи управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка.
"Россия аккуратно относится к бюджетному балансу. Государственный долг сохраняется на устойчиво низком уровне около 15% ВВП, дефицит бюджета порядка 1% ВВП, темпы роста ожидаются на уровне 2023 года – 3,6%", - сказал Силуанов, слова которого цитирует пресс-служба Минфина. Там пояснили РИА Новости, что речь идет о темпах роста экономики РФ в 2024 году.
Международный валютный фонд (МВФ) на этой неделе улучшил прогноз по росту российской экономики на 2024 и 2025 годы, ожидая увеличения ВВП страны на 3,2% в текущем году и на 1,8% в следующем (против 2,6% и 1,1% в январском прогнозе).
Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов говорил журналистам, что текущий прогноз роста экономики РФ в 2024 году составляет 2,2%, но Минэкономразвития может повысить его.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАнтон СилуановАндрей БелоусовМВФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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