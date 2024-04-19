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Силуанов назвал ключевую угрозу для мировой экономики - РИА Новости, 19.04.2024
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20:18 19.04.2024 (обновлено: 20:20 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/ekonomika-1941144027.html
Силуанов назвал ключевую угрозу для мировой экономики
Силуанов назвал ключевую угрозу для мировой экономики - РИА Новости, 19.04.2024
Силуанов назвал ключевую угрозу для мировой экономики
Беспрецедентные уровни бюджетных дефицитов и госдолга в развитых странах являются ключевой угрозой для мировой экономики, заявил министр финансов России Антон... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T20:18
2024-04-19T20:20
экономика
цены на нефть
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
мвф
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Беспрецедентные уровни бюджетных дефицитов и госдолга в развитых странах являются ключевой угрозой для мировой экономики, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Как сообщила пресс-служба министерства, глава российского Минфина в пятницу принял участие в пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), которое традиционно проходит в рамках весенней встречи управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка. "Беспрецедентные уровни дефицитов бюджета и госдолга угрожают среднесрочным перспективам роста (в мировой экономике - ред.). Накопленные финансовые и структурные дисбалансы создают риски для финансовой стабильности", - сказал Силуанов. По его словам, устойчивость глобальной экономики также ухудшается из-за эскалации санкционных кампаний и практики торговых войн, "которые разрушают каналы поставок, замедляют рост совокупного предложения и имеют выраженный проинфляционный эффект". При этом, обратил внимание Силуанов, основной вклад в глобальный рост продолжают вносить страны с формирующимися рынками. "В то время как в большинстве развитых стран темпы роста остаются низкими, а в некоторых из них наблюдаются признаки рецессии. Вместе с тем глобальная экономика продолжает развиваться в условиях многочисленных рисков и высокого уровня неопределенности", - сказал Силуанов.
https://ria.ru/20240321/putin-1934598684.html
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экономика, цены на нефть, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), мвф, группа всемирного банка
Экономика, Цены на нефть, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), МВФ, Группа Всемирного банка
Силуанов назвал ключевую угрозу для мировой экономики

Силуанов: высокие уровни госдолга развитых стран угрожают мировой экономике

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов . Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Беспрецедентные уровни бюджетных дефицитов и госдолга в развитых странах являются ключевой угрозой для мировой экономики, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Как сообщила пресс-служба министерства, глава российского Минфина в пятницу принял участие в пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), которое традиционно проходит в рамках весенней встречи управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка.
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"Беспрецедентные уровни дефицитов бюджета и госдолга угрожают среднесрочным перспективам роста (в мировой экономике - ред.). Накопленные финансовые и структурные дисбалансы создают риски для финансовой стабильности", - сказал Силуанов.
По его словам, устойчивость глобальной экономики также ухудшается из-за эскалации санкционных кампаний и практики торговых войн, "которые разрушают каналы поставок, замедляют рост совокупного предложения и имеют выраженный проинфляционный эффект".
При этом, обратил внимание Силуанов, основной вклад в глобальный рост продолжают вносить страны с формирующимися рынками. "В то время как в большинстве развитых стран темпы роста остаются низкими, а в некоторых из них наблюдаются признаки рецессии. Вместе с тем глобальная экономика продолжает развиваться в условиях многочисленных рисков и высокого уровня неопределенности", - сказал Силуанов.
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