https://ria.ru/20240419/ekonomika-1941144027.html

Силуанов назвал ключевую угрозу для мировой экономики

Силуанов назвал ключевую угрозу для мировой экономики - РИА Новости, 19.04.2024

Силуанов назвал ключевую угрозу для мировой экономики

Беспрецедентные уровни бюджетных дефицитов и госдолга в развитых странах являются ключевой угрозой для мировой экономики, заявил министр финансов России Антон... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T20:18

2024-04-19T20:18

2024-04-19T20:20

экономика

цены на нефть

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

мвф

группа всемирного банка

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Беспрецедентные уровни бюджетных дефицитов и госдолга в развитых странах являются ключевой угрозой для мировой экономики, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Как сообщила пресс-служба министерства, глава российского Минфина в пятницу принял участие в пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), которое традиционно проходит в рамках весенней встречи управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка. "Беспрецедентные уровни дефицитов бюджета и госдолга угрожают среднесрочным перспективам роста (в мировой экономике - ред.). Накопленные финансовые и структурные дисбалансы создают риски для финансовой стабильности", - сказал Силуанов. По его словам, устойчивость глобальной экономики также ухудшается из-за эскалации санкционных кампаний и практики торговых войн, "которые разрушают каналы поставок, замедляют рост совокупного предложения и имеют выраженный проинфляционный эффект". При этом, обратил внимание Силуанов, основной вклад в глобальный рост продолжают вносить страны с формирующимися рынками. "В то время как в большинстве развитых стран темпы роста остаются низкими, а в некоторых из них наблюдаются признаки рецессии. Вместе с тем глобальная экономика продолжает развиваться в условиях многочисленных рисков и высокого уровня неопределенности", - сказал Силуанов.

https://ria.ru/20240321/putin-1934598684.html

https://ria.ru/20230923/ekonomika-1898081622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), мвф, группа всемирного банка