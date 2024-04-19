https://ria.ru/20240419/dugin-1941004360.html
Создавшие петицию против школы Ильина в РГГУ не знают о нем, заявил Дугин
Создавшие петицию против школы Ильина в РГГУ не знают о нем, заявил Дугин - РИА Новости, 19.04.2024
Создавшие петицию против школы Ильина в РГГУ не знают о нем, заявил Дугин
Создавшие петицию против названия Высшей политической школы имени Ивана Ильина в РГГУ ничего не знают о философе, рассказал РИА Новости директор школы Александр РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:52
2024-04-19T11:52
2024-04-19T13:55
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Создавшие петицию против названия Высшей политической школы имени Ивана Ильина в РГГУ ничего не знают о философе, рассказал РИА Новости директор школы Александр Дугин."Ректор (РГГУ Александр Безбородов. — Прим. ред.) с ними встречался и руководство. Они говорят, а мы не знаем, кто это. Нам написали, сказали — пойди, расклей листовки", — заявил собеседник агентства.По его словам, центр при РГГУ был создан еще в июле 2023 года и уже провел большую работу."Вдруг возникает совершенно надуманное обвинение Ильина в фашизме. Высшую политическую школу имени Ивана Ильина начинают все критиковать. Создается искусственно среди левых студентов какой-то комитет против Высшей политической школы имени Ивана Ильина", — рассказал Дугин.Собеседник РИА Новости назвал появление петиции операцией западных спецслужб, направленной на дискредитацию его как участника подачи обращения о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО.На платформе Change.org появилась петиция "Против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ". Она была создана 12 апреля, авторами петиции значатся "Студенты РГГУ". Авторы петиции выразили "искреннее возмущение" тем, что центр назван именем Ильина, который "активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма".
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общество, александр дугин, российский государственный гуманитарный университет, нато, сша
Общество, Александр Дугин, Российский государственный гуманитарный университет, НАТО, США
Создавшие петицию против школы Ильина в РГГУ не знают о нем, заявил Дугин
Дугин: студенты РГГУ, создавшие петицию против школы, не знали, кто такой Ильин
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Создавшие петицию против названия Высшей политической школы имени Ивана Ильина в РГГУ ничего не знают о философе, рассказал РИА Новости директор школы Александр Дугин.
"Ректор (РГГУ Александр Безбородов. — Прим. ред.) с ними встречался и руководство. Они говорят, а мы не знаем, кто это. Нам написали, сказали — пойди, расклей листовки", — заявил собеседник агентства.
По его словам, центр при РГГУ был создан еще в июле 2023 года и уже провел большую работу.
"Вдруг возникает совершенно надуманное обвинение Ильина в фашизме. Высшую политическую школу имени Ивана Ильина начинают все критиковать. Создается искусственно среди левых студентов какой-то комитет против Высшей политической школы имени Ивана Ильина", — рассказал Дугин.
Собеседник РИА Новости назвал появление петиции операцией западных спецслужб, направленной на дискредитацию его как участника подачи обращения о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО
.
На платформе Change.org появилась петиция "Против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ". Она была создана 12 апреля, авторами петиции значатся "Студенты РГГУ". Авторы петиции выразили "искреннее возмущение" тем, что центр назван именем Ильина, который "активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма".