https://ria.ru/20240419/dugin-1941004360.html

Создавшие петицию против школы Ильина в РГГУ не знают о нем, заявил Дугин

Создавшие петицию против школы Ильина в РГГУ не знают о нем, заявил Дугин - РИА Новости, 19.04.2024

Создавшие петицию против школы Ильина в РГГУ не знают о нем, заявил Дугин

Создавшие петицию против названия Высшей политической школы имени Ивана Ильина в РГГУ ничего не знают о философе, рассказал РИА Новости директор школы Александр РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:52

2024-04-19T11:52

2024-04-19T13:55

общество

александр дугин

российский государственный гуманитарный университет

нато

сша

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Создавшие петицию против названия Высшей политической школы имени Ивана Ильина в РГГУ ничего не знают о философе, рассказал РИА Новости директор школы Александр Дугин."Ректор (РГГУ Александр Безбородов. — Прим. ред.) с ними встречался и руководство. Они говорят, а мы не знаем, кто это. Нам написали, сказали — пойди, расклей листовки", — заявил собеседник агентства.По его словам, центр при РГГУ был создан еще в июле 2023 года и уже провел большую работу."Вдруг возникает совершенно надуманное обвинение Ильина в фашизме. Высшую политическую школу имени Ивана Ильина начинают все критиковать. Создается искусственно среди левых студентов какой-то комитет против Высшей политической школы имени Ивана Ильина", — рассказал Дугин.Собеседник РИА Новости назвал появление петиции операцией западных спецслужб, направленной на дискредитацию его как участника подачи обращения о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО.На платформе Change.org появилась петиция "Против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ". Она была создана 12 апреля, авторами петиции значатся "Студенты РГГУ". Авторы петиции выразили "искреннее возмущение" тем, что центр назван именем Ильина, который "активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма".

https://ria.ru/20240419/dugin-1941005104.html

https://ria.ru/20240417/ideologiya-1940468227.html

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общество, александр дугин, российский государственный гуманитарный университет, нато, сша