https://ria.ru/20240419/dugin-1940988773.html

В РГГУ прокомментировали петицию против названия центра имени Ильина

В РГГУ прокомментировали петицию против названия центра имени Ильина - РИА Новости, 19.04.2024

В РГГУ прокомментировали петицию против названия центра имени Ильина

Директор Учебно-научного центра "Высшая политическая школа имени Ивана Ильина" при РГГУ, философ Александр Дугин назвал появление петиции против названия центра РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:04

2024-04-19T11:04

2024-04-19T11:06

сша

украина

россия

александр дугин

андрей красов

николай харитонов

госдума рф

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940985577_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_602726d5b9bcafc5e32962bcce685b7c.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Директор Учебно-научного центра "Высшая политическая школа имени Ивана Ильина" при РГГУ, философ Александр Дугин назвал появление петиции против названия центра операцией западных спецслужб, направленной на дискредитацию его как участника подачи обращения о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Ранее на платформе Change.org появилась петиция "Против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ". Она была создана 12 апреля, авторами петиции значатся "Студенты РГГУ". Авторы петиции выразили "искреннее возмущение" тем, что центр назван именем Ильина, который "активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма". "Мы стали свидетелями самой настоящей сетевой атаки. То есть, изначально история такая, что в начале апреля мы с рядом депутатов Государственной Думы подали иск о признании террористом и украинской СБУ, и их заказчиков в США, которые, собственно, ответственны за теракты против мирных людей и за целую серию терактов. Собрали огромное количество материалов и передали дело в Следственный комитет", - рассказал Дугин РИА Новости. Он уточнил, что принял участие в подготовке обращения, так как сам является "жертвой терроризма украинского". По его словам, обращение вызвало большой резонанс и реакцию Госдепа США и международных инстанций, так как фактически был собран материал для признания Украины террористическим государством. "И через некоторое время, буквально прошло пару недель, вдруг появляются на Западе и среди иностранных агентов атаки на Высшую политическую школу имени Ивана Ильина, которую мы еще почти год назад, в июле 2023 года, в РГГУ создали", - рассказал Дугин. Он добавил, что школа существует уже год, но "вдруг как будто это всех стало внезапно, мгновенно волновать, через две недели после нашего иска". Дугин добавил, что началось все с сообщений западной прессы и иностранных агентов, потом подключились "левые блогеры", а среди студентов был "искусственно" создан комитет против школы. "Обратите внимание, что масла в огонь подливают какие-то посторонние люди, не левые и не правые. И это типичная операция западных спецслужб, явно с учетом и украинского фактора", - сказал Дугин. "Теперь, зачем? Для дискредитации меня как одного из участников подачи этого иска. Во-вторых, это, безусловное ощущение катастрофы у украинских нацистов перед лицом наступающей нашей армии. И, конечно, они хотят дискредитировать патриотический фронт", - заявил Дугин. "Если мы поддерживаем государство, (Владимира) Путина, нашу власть, наш народ, наше общество в борьбе с нашим цивилизационным противником, мы по одну сторону баррикад. И вот цель этой специальной сетевой операции взорвать это единство натравить одних на других", - заключил Дугин. Ранее в апреле группа депутатов Госдумы обратилась в Следственный комитет РФ с заявлением о необходимости расследования терактов со стороны США, Украины и западных стран против России. Заявление, кроме Дугина, подписали первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, глава комитета Госдумы по Дальнему Востоку Николай Харитонов, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова и экс-депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач. СК 9 апреля возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО.

https://ria.ru/20240417/ideologiya-1940468227.html

https://ria.ru/20240401/opg-1937169785.html

https://ria.ru/20240327/terakty-1936145483.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Дугин об атаке на Высшую политическую школу имени Ивана Ильина Интервью Александра Дугина РИА Новости 2024-04-19T11:04 true PT13M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, россия, александр дугин, андрей красов, николай харитонов, госдума рф, государственный департамент сша, российский государственный гуманитарный университет, общество