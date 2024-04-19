В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП
В Саратовской области четыре человека погибли при столкновении фуры и легковушки
© УИГБДД по Саратовской областиПоследствия ДТП у поселка Славянка в Воскресенском районе Саратовской области
© УИГБДД по Саратовской области
Последствия ДТП у поселка Славянка в Воскресенском районе Саратовской области
САРАТОВ, 19 апр - РИА Новости. Фура и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате погибли четыре человека, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале.
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"В 9.16 (8.16 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Воскресенском районе у поселка Славянка произошло столкновение фуры "Камаз" и Ford. В результате ДТП из Ford погибли две женщины и двое мужчин. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших... На месте работают спасатели областной службы спасения, медики центра медицины катастроф и скорой помощи, сотрудники ДПС", - написал Юрин со ссылкой на начальника службы спасения региона Никиту Зраду.
В пресс-службе областного управления ГИБДД уточнили журналистам, что, предварительно, столкновение внедорожника Ford EcoSport и "Камаза" произошло на 265-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград.
Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что в результате ДТП погибли водитель автомобиля Ford и его пассажиры. "По факту ДТП проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.
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25 ноября 2023, 23:49