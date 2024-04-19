https://ria.ru/20240419/dtp-1940970369.html

В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП

В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 19.04.2024

В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП

Фура и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате погибли четыре человека, сообщил начальник управления обеспечения... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T09:54

2024-04-19T09:54

2024-04-19T09:59

происшествия

авто

саратовская область

воскресенский район

сызрань

ford motor

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 19 апр - РИА Новости. Фура и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате погибли четыре человека, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. "В 9.16 (8.16 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Воскресенском районе у поселка Славянка произошло столкновение фуры "Камаз" и Ford. В результате ДТП из Ford погибли две женщины и двое мужчин. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших... На месте работают спасатели областной службы спасения, медики центра медицины катастроф и скорой помощи, сотрудники ДПС", - написал Юрин со ссылкой на начальника службы спасения региона Никиту Зраду. В пресс-службе областного управления ГИБДД уточнили журналистам, что, предварительно, столкновение внедорожника Ford EcoSport и "Камаза" произошло на 265-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград. Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что в результате ДТП погибли водитель автомобиля Ford и его пассажиры. "По факту ДТП проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231125/dtp-1911876646.html

саратовская область

воскресенский район

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происшествия, авто, саратовская область, воскресенский район, сызрань, ford motor, гибдд мвд рф