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В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 19.04.2024
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09:54 19.04.2024 (обновлено: 09:59 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/dtp-1940970369.html
В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП
В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 19.04.2024
В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП
Фура и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате погибли четыре человека, сообщил начальник управления обеспечения... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T09:54
2024-04-19T09:59
происшествия
авто
саратовская область
воскресенский район
сызрань
ford motor
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 19 апр - РИА Новости. Фура и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате погибли четыре человека, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. "В 9.16 (8.16 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Воскресенском районе у поселка Славянка произошло столкновение фуры "Камаз" и Ford. В результате ДТП из Ford погибли две женщины и двое мужчин. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших... На месте работают спасатели областной службы спасения, медики центра медицины катастроф и скорой помощи, сотрудники ДПС", - написал Юрин со ссылкой на начальника службы спасения региона Никиту Зраду. В пресс-службе областного управления ГИБДД уточнили журналистам, что, предварительно, столкновение внедорожника Ford EcoSport и "Камаза" произошло на 265-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград. Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что в результате ДТП погибли водитель автомобиля Ford и его пассажиры. "По факту ДТП проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231125/dtp-1911876646.html
саратовская область
воскресенский район
сызрань
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происшествия, авто, саратовская область, воскресенский район, сызрань, ford motor, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Саратовская область, Воскресенский район, Сызрань, Ford Motor, ГИБДД МВД РФ
В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП

В Саратовской области четыре человека погибли при столкновении фуры и легковушки

© УИГБДД по Саратовской областиПоследствия ДТП у поселка Славянка в Воскресенском районе Саратовской области
Последствия ДТП у поселка Славянка в Воскресенском районе Саратовской области
© УИГБДД по Саратовской области
Последствия ДТП у поселка Славянка в Воскресенском районе Саратовской области
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САРАТОВ, 19 апр - РИА Новости. Фура и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате погибли четыре человека, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале.
«
"В 9.16 (8.16 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Воскресенском районе у поселка Славянка произошло столкновение фуры "Камаз" и Ford. В результате ДТП из Ford погибли две женщины и двое мужчин. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших... На месте работают спасатели областной службы спасения, медики центра медицины катастроф и скорой помощи, сотрудники ДПС", - написал Юрин со ссылкой на начальника службы спасения региона Никиту Зраду.
В пресс-службе областного управления ГИБДД уточнили журналистам, что, предварительно, столкновение внедорожника Ford EcoSport и "Камаза" произошло на 265-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград.
Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что в результате ДТП погибли водитель автомобиля Ford и его пассажиры. "По факту ДТП проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.
Место происшествия, где произошло столкновение бензовоза и легкового автомобиля Volkswagen Polo под Саратовом. 25 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Прокуратура назвала виновного в ДТП с бензовозом под Саратовом
25 ноября 2023, 23:49
 
ПроисшествияАвтоСаратовская областьВоскресенский районСызраньFord MotorГИБДД МВД РФ
 
 
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