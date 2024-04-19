https://ria.ru/20240419/donetsk-1941048765.html
Украинский беспилотник атаковал Кировский район Донецка
Украинский беспилотник атаковал Кировский район Донецка - РИА Новости, 19.04.2024
Украинский беспилотник атаковал Кировский район Донецка
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:10
2024-04-19T14:10
2024-04-19T14:10
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 12.50 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. О последствиях на данный момент не сообщается. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240419/donetsk-1940953984.html
https://ria.ru/20240417/obstrel-1940610924.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинский беспилотник атаковал Кировский район Донецка
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка