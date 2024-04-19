https://ria.ru/20240419/donetsk-1941048765.html

Украинский беспилотник атаковал Кировский район Донецка

Украинский беспилотник атаковал Кировский район Донецка - РИА Новости, 19.04.2024

Украинский беспилотник атаковал Кировский район Донецка

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:10

2024-04-19T14:10

2024-04-19T14:10

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 12.50 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. О последствиях на данный момент не сообщается. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240419/donetsk-1940953984.html

https://ria.ru/20240417/obstrel-1940610924.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия