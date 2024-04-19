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В Донецке после обстрелов со стороны ВСУ уничтожен частный дом - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:34 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/donetsk-1940953984.html
В Донецке после обстрелов со стороны ВСУ уничтожен частный дом
В Донецке после обстрелов со стороны ВСУ уничтожен частный дом - РИА Новости, 19.04.2024
В Донецке после обстрелов со стороны ВСУ уничтожен частный дом
Жилой частный дом уничтожен в Петровском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:34
2024-04-19T08:34
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
сцкк
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Жилой частный дом уничтожен в Петровском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в ночь на пятницу сообщал, что украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. "В результате варварской атаки полностью сгорел один из частных домов по улице Сабурова, повреждены хозяйственные постройки во дворе соседнего домостроения", - говорится в сообщении. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240315/obstrel-1933103121.html
https://ria.ru/20240419/ukraina-1940816198.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Донецке после обстрелов со стороны ВСУ уничтожен частный дом

Мэр Донецка Кулемзин сообщил об уничтожении частного дома после обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Жилой частный дом уничтожен в Петровском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в ночь на пятницу сообщал, что украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
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"В результате варварской атаки полностью сгорел один из частных домов по улице Сабурова, повреждены хозяйственные постройки во дворе соседнего домостроения", - говорится в сообщении.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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