https://ria.ru/20240419/donetsk-1940953984.html
В Донецке после обстрелов со стороны ВСУ уничтожен частный дом
В Донецке после обстрелов со стороны ВСУ уничтожен частный дом - РИА Новости, 19.04.2024
В Донецке после обстрелов со стороны ВСУ уничтожен частный дом
Жилой частный дом уничтожен в Петровском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:34
2024-04-19T08:34
2024-04-19T08:34
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
сцкк
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Жилой частный дом уничтожен в Петровском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в ночь на пятницу сообщал, что украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. "В результате варварской атаки полностью сгорел один из частных домов по улице Сабурова, повреждены хозяйственные постройки во дворе соседнего домостроения", - говорится в сообщении. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240315/obstrel-1933103121.html
https://ria.ru/20240419/ukraina-1940816198.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Донецке после обстрелов со стороны ВСУ уничтожен частный дом
Мэр Донецка Кулемзин сообщил об уничтожении частного дома после обстрелов ВСУ