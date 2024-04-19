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Расчеты БПЛА уничтожили в Херсонской области два украинских танка
Расчеты БПЛА уничтожили в Херсонской области два украинских танка - РИА Новости, 19.04.2024
Расчеты БПЛА уничтожили в Херсонской области два украинских танка
Расчеты беспилотников российских десантников уничтожили три украинские самоходные артиллерийские установки и два танка на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T05:06
2024-04-19T05:06
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ГЕНИЧЕСК, 19 апр - РИА Новости. Расчеты беспилотников российских десантников уничтожили три украинские самоходные артиллерийские установки и два танка на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет разведывательного БПЛА ZALA российских десантников обнаружил три самоходные артиллерийские установки и два танка ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области и скорректировал их поражение "Ланцетами", - сообщили в военном ведомстве. Работают беспилотники круглые сутки. Для поиска целей и их распознавания БПЛА оборудованы различными оптическими приборами и тепловизором. Во время выполнения боевых задач расчеты БПЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления группировки войск "Днепр" позиции украинских войск, их огневые точки, самоходные артиллерийские установки, бронированную и автомобильную технику, склады военного имущества и боеприпасов. Беспилотники активно применяются с самого начала специальной операции и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня, а также наведения и фиксации поражения украинской бронетехники барражирующими боеприпасами "Ланцет".
https://ria.ru/20240419/volnorez-1940936554.html
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Расчеты БПЛА уничтожили в Херсонской области два украинских танка
Расчеты БПЛА ALA уничтожили три артиллерийские установки и два танка ВСУ
ГЕНИЧЕСК, 19 апр - РИА Новости. Расчеты беспилотников российских десантников уничтожили три украинские самоходные артиллерийские установки и два танка на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчет разведывательного БПЛА ZALA российских десантников обнаружил три самоходные артиллерийские установки и два танка ВСУ
на правом берегу Днепра в Херсонской области и скорректировал их поражение "Ланцетами", - сообщили в военном ведомстве.
Работают беспилотники круглые сутки. Для поиска целей и их распознавания БПЛА оборудованы различными оптическими приборами и тепловизором.
Во время выполнения боевых задач расчеты БПЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления группировки войск "Днепр" позиции украинских войск, их огневые точки, самоходные артиллерийские установки, бронированную и автомобильную технику, склады военного имущества и боеприпасов.
Беспилотники активно применяются с самого начала специальной операции и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня, а также наведения и фиксации поражения украинской бронетехники барражирующими боеприпасами "Ланцет".