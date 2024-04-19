https://ria.ru/20240419/derevya-1941158187.html

Шторм в Москве и области повалил более ста деревьев

Шторм в Москве и области повалил более ста деревьев - РИА Новости, 19.04.2024

Шторм в Москве и области повалил более ста деревьев

Более 100 деревьев упали в Москве и Московской области из-за сильного ветра в пятницу, предварительно, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T21:38

2024-04-19T21:38

2024-04-19T21:38

происшествия

москва

россия

евгений тишковец

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Более 100 деревьев упали в Москве и Московской области из-за сильного ветра в пятницу, предварительно, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "На 21.00... в Москве упало 13 деревьев, пострадали два автомобиля. Пострадавших нет. В Московской области повалено более 90 деревьев, повреждены шесть автомобилей. Сведения о пострадавших не поступали", - рассказал собеседник агентства. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что девятибалльный шторм атакует Центральную Россию и Москву 19 апреля, порывы ветра местами могут достигать до 25 метров в секунду. В столичном главке МЧС РФ позднее добавили, что сильный ветер до 17 метров в секунду сохранится в ближайшие часы до 2.00 субботы.

https://ria.ru/20240419/veter-1941146970.html

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Штормовой ветер в Москве Штормовой ветер в Москве к вечеру продолжает усиливаться, прохожих буквально сбивает с ног 2024-04-19T21:38 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, москва, россия, евгений тишковец, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)