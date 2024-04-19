https://ria.ru/20240419/derevya-1941158187.html
Шторм в Москве и области повалил более ста деревьев
Шторм в Москве и области повалил более ста деревьев - РИА Новости, 19.04.2024
Шторм в Москве и области повалил более ста деревьев
Более 100 деревьев упали в Москве и Московской области из-за сильного ветра в пятницу, предварительно, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T21:38
2024-04-19T21:38
2024-04-19T21:38
происшествия
москва
россия
евгений тишковец
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Более 100 деревьев упали в Москве и Московской области из-за сильного ветра в пятницу, предварительно, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "На 21.00... в Москве упало 13 деревьев, пострадали два автомобиля. Пострадавших нет. В Московской области повалено более 90 деревьев, повреждены шесть автомобилей. Сведения о пострадавших не поступали", - рассказал собеседник агентства. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что девятибалльный шторм атакует Центральную Россию и Москву 19 апреля, порывы ветра местами могут достигать до 25 метров в секунду. В столичном главке МЧС РФ позднее добавили, что сильный ветер до 17 метров в секунду сохранится в ближайшие часы до 2.00 субботы.
https://ria.ru/20240419/veter-1941146970.html
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Штормовой ветер в Москве
Штормовой ветер в Москве к вечеру продолжает усиливаться, прохожих буквально сбивает с ног
2024-04-19T21:38
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, евгений тишковец, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, Евгений Тишковец, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Шторм в Москве и области повалил более ста деревьев
В Москве и Подмосковье из-за сильного ветра упали более ста деревьев