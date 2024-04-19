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Спикеру парламента Чечни присвоили звание генерал-майора - РИА Новости, 19.04.2024
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11:48 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/daudov-1941003612.html
Спикеру парламента Чечни присвоили звание генерал-майора
Спикеру парламента Чечни присвоили звание генерал-майора - РИА Новости, 19.04.2024
Спикеру парламента Чечни присвоили звание генерал-майора
Председателю парламента Чечни Магомеду Даудову присвоено звание генерал-майора, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:48
2024-04-19T11:48
россия
рамзан кадыров
магомед даудов
политика
владимир путин
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 19 апр - РИА Новости. Председателю парламента Чечни Магомеду Даудову присвоено звание генерал-майора, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Указом Президента РФ № 265с от 16 апреля 2024 года дорогому брату, председателю парламента ЧР генерал-майору внутренней службы Магомеду Даудову присвоено воинское звание "генерал-майор". Это является признанием его многолетней и плодотворной деятельности в сфере обеспечения безопасности региона и защиты интересов всей страны", — написал Кадыров. ⠀Глава региона отметил, что Даудов прошел "славный" путь от начальника ОВД по Шалинскому району до председателя парламента региона. По словам Кадырова, он известен своими выдающимися воинскими и лидерскими качествами, в годы борьбы с международным терроризмом в Чечне он внёс весомый вклад в уничтожение членов бандформирований, в настоящее время Даудов также курирует работу регионального оперативного штаба по проведению СВО. ⠀"Присвоение Магомеду Даудову звания генерал-майора является заслуженным признанием его выдающихся заслуг перед нашей Родиной и её многонациональным народом. Мы искренне признательны Верховному главнокомандующему Владимиру Путину за достойную оценку деятельности представителя нашей команды", — написал Кадыров.
https://ria.ru/20240416/naznachenie-1940436121.html
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россия, рамзан кадыров, магомед даудов, политика, владимир путин, чеченская республика (чечня)
Россия, Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, Политика, Владимир Путин, Чеченская республика (Чечня)
Спикеру парламента Чечни присвоили звание генерал-майора

Кадыров поздравил спикера парламента Чечни Даудова со званием генерал-майора

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПредседатель парламента Чечни Магомед Даудов
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 19 апр - РИА Новости. Председателю парламента Чечни Магомеду Даудову присвоено звание генерал-майора, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Указом Президента РФ № 265с от 16 апреля 2024 года дорогому брату, председателю парламента ЧР генерал-майору внутренней службы Магомеду Даудову присвоено воинское звание "генерал-майор". Это является признанием его многолетней и плодотворной деятельности в сфере обеспечения безопасности региона и защиты интересов всей страны", — написал Кадыров.
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⠀Глава региона отметил, что Даудов прошел "славный" путь от начальника ОВД по Шалинскому району до председателя парламента региона. По словам Кадырова, он известен своими выдающимися воинскими и лидерскими качествами, в годы борьбы с международным терроризмом в Чечне он внёс весомый вклад в уничтожение членов бандформирований, в настоящее время Даудов также курирует работу регионального оперативного штаба по проведению СВО.
⠀"Присвоение Магомеду Даудову звания генерал-майора является заслуженным признанием его выдающихся заслуг перед нашей Родиной и её многонациональным народом. Мы искренне признательны Верховному главнокомандующему Владимиру Путину за достойную оценку деятельности представителя нашей команды", — написал Кадыров.
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РоссияРамзан КадыровМагомед ДаудовПолитикаВладимир ПутинЧеченская республика (Чечня)
 
 
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