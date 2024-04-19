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Спикеру парламента Чечни присвоили звание генерал-майора

Спикеру парламента Чечни присвоили звание генерал-майора - РИА Новости, 19.04.2024

Спикеру парламента Чечни присвоили звание генерал-майора

Председателю парламента Чечни Магомеду Даудову присвоено звание генерал-майора, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:48

2024-04-19T11:48

2024-04-19T11:48

россия

рамзан кадыров

магомед даудов

политика

владимир путин

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 19 апр - РИА Новости. Председателю парламента Чечни Магомеду Даудову присвоено звание генерал-майора, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Указом Президента РФ № 265с от 16 апреля 2024 года дорогому брату, председателю парламента ЧР генерал-майору внутренней службы Магомеду Даудову присвоено воинское звание "генерал-майор". Это является признанием его многолетней и плодотворной деятельности в сфере обеспечения безопасности региона и защиты интересов всей страны", — написал Кадыров. ⠀Глава региона отметил, что Даудов прошел "славный" путь от начальника ОВД по Шалинскому району до председателя парламента региона. По словам Кадырова, он известен своими выдающимися воинскими и лидерскими качествами, в годы борьбы с международным терроризмом в Чечне он внёс весомый вклад в уничтожение членов бандформирований, в настоящее время Даудов также курирует работу регионального оперативного штаба по проведению СВО. ⠀"Присвоение Магомеду Даудову звания генерал-майора является заслуженным признанием его выдающихся заслуг перед нашей Родиной и её многонациональным народом. Мы искренне признательны Верховному главнокомандующему Владимиру Путину за достойную оценку деятельности представителя нашей команды", — написал Кадыров.

https://ria.ru/20240416/naznachenie-1940436121.html

https://ria.ru/20240325/zvanie-1935776011.html

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Кирилл Волков

россия, рамзан кадыров, магомед даудов, политика, владимир путин, чеченская республика (чечня)