Спикеру парламента Чечни присвоили звание генерал-майора
Кадыров поздравил спикера парламента Чечни Даудова со званием генерал-майора
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 19 апр - РИА Новости. Председателю парламента Чечни Магомеду Даудову присвоено звание генерал-майора, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Указом Президента РФ № 265с от 16 апреля 2024 года дорогому брату, председателю парламента ЧР генерал-майору внутренней службы Магомеду Даудову присвоено воинское звание "генерал-майор". Это является признанием его многолетней и плодотворной деятельности в сфере обеспечения безопасности региона и защиты интересов всей страны", — написал Кадыров.
⠀Глава региона отметил, что Даудов прошел "славный" путь от начальника ОВД по Шалинскому району до председателя парламента региона. По словам Кадырова, он известен своими выдающимися воинскими и лидерскими качествами, в годы борьбы с международным терроризмом в Чечне он внёс весомый вклад в уничтожение членов бандформирований, в настоящее время Даудов также курирует работу регионального оперативного штаба по проведению СВО.
⠀"Присвоение Магомеду Даудову звания генерал-майора является заслуженным признанием его выдающихся заслуг перед нашей Родиной и её многонациональным народом. Мы искренне признательны Верховному главнокомандующему Владимиру Путину за достойную оценку деятельности представителя нашей команды", — написал Кадыров.
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