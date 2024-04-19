ВС Дании из-за помощи Киеву истощены, пишут СМИ
Франс Пресс: на восстановление ВС Дании уйдут десятки лет
Датские военные. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ВС Дании находятся в плачевном состоянии из-за больших затрат на поддержку Украины, страна предпримет шаги по их модернизации, но на это уйдут десятки лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на экспертов.
"Досадные ошибки в работе, бурные увольнения и растущие расходы недавно продемонстрировали плачевное состояние вооруженных сил Дании после двух лет щедрых пожертвований Украине, что побудило Копенгаген модернизировать свои вооруженные силы", - говорится в сообщении.
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Глава издания Olfi, освещающего датскую политику в области обороны и безопасности, Петер Расмуссен заявил агентству, что эти проблемы невозможно решить в короткие сроки, и чтобы вернуть силы обороны в состояние, при котором страна могла бы называть себя надёжным союзником, "потребуется 10, 20, 30 лет". Он также отметил, что Дания передавала Украине большое количество военной техники и оставляла себе только то, что "абсолютно необходимо". По его словам, в ВС Дании пока не поступало новое вооружение, а учитывая нехватку офицеров, пока неизвестно, кто будет обучать новобранцев.
"Нам не хватает оборудования. У нас не хватает персонала, и мы с трудом выполняем свои обязательства", - заявил агентству научный сотрудник Датского королевского колледжа обороны Петер Якобсен, добавив, что стране необходимо срочно действовать из-за "общего состояния вооруженных сил". Он также заявил, что, по его мнению, именно давление со стороны других членов НАТО и особенно необходимость поддерживать дружеские отношения с США стало решающей причиной недавних инвестиций.
Как отмечается, Дания является одним из крупнейших доноров Украины, и эта помощь получила широкую политическую поддержку, даже несмотря на то, что "она была оказана ценой истощения её собственных вооруженных сил".
В марте премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что в целях укрепления военного потенциала страна увеличит свои расходы на оборону на 5,9 миллиарда долларов в течение пяти лет. Таким образом, расходы на оборону страны составят 2,4% от ВВП в текущем и следующем году, что выше целевого показателя НАТО для стран-членов.
Ранее газета Altinget сообщала, что начальник генерального штаба ВС Дании Флемминг Лентфер снят с поста по решению главы минобороны страны Троельса Лунда Поульсена из-за недоверия. Отмечалось, что такое решение было принято после того, как стало известно, что Поульсену не было доложено о повреждениях системы вооружения фрегата Iver Hiutfeld, которые были получены в результате атаки беспилотников в Красном море в середине марта. После этого командование генштаба несколько раз представляло содержащие ошибки заявления по этому делу.
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