https://ria.ru/20240419/daniya-1940994485.html

ВС Дании из-за помощи Киеву истощены, пишут СМИ

ВС Дании из-за помощи Киеву истощены, пишут СМИ - РИА Новости, 19.04.2024

ВС Дании из-за помощи Киеву истощены, пишут СМИ

ВС Дании находятся в плачевном состоянии из-за больших затрат на поддержку Украины, страна предпримет шаги по их модернизации, но на это уйдут десятки лет,... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:23

2024-04-19T11:23

2024-04-19T11:38

в мире

дания

украина

копенгаген

метте фредериксен

нато

киев

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ВС Дании находятся в плачевном состоянии из-за больших затрат на поддержку Украины, страна предпримет шаги по их модернизации, но на это уйдут десятки лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на экспертов. "Досадные ошибки в работе, бурные увольнения и растущие расходы недавно продемонстрировали плачевное состояние вооруженных сил Дании после двух лет щедрых пожертвований Украине, что побудило Копенгаген модернизировать свои вооруженные силы", - говорится в сообщении. Глава издания Olfi, освещающего датскую политику в области обороны и безопасности, Петер Расмуссен заявил агентству, что эти проблемы невозможно решить в короткие сроки, и чтобы вернуть силы обороны в состояние, при котором страна могла бы называть себя надёжным союзником, "потребуется 10, 20, 30 лет". Он также отметил, что Дания передавала Украине большое количество военной техники и оставляла себе только то, что "абсолютно необходимо". По его словам, в ВС Дании пока не поступало новое вооружение, а учитывая нехватку офицеров, пока неизвестно, кто будет обучать новобранцев. "Нам не хватает оборудования. У нас не хватает персонала, и мы с трудом выполняем свои обязательства", - заявил агентству научный сотрудник Датского королевского колледжа обороны Петер Якобсен, добавив, что стране необходимо срочно действовать из-за "общего состояния вооруженных сил". Он также заявил, что, по его мнению, именно давление со стороны других членов НАТО и особенно необходимость поддерживать дружеские отношения с США стало решающей причиной недавних инвестиций. Как отмечается, Дания является одним из крупнейших доноров Украины, и эта помощь получила широкую политическую поддержку, даже несмотря на то, что "она была оказана ценой истощения её собственных вооруженных сил". В марте премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что в целях укрепления военного потенциала страна увеличит свои расходы на оборону на 5,9 миллиарда долларов в течение пяти лет. Таким образом, расходы на оборону страны составят 2,4% от ВВП в текущем и следующем году, что выше целевого показателя НАТО для стран-членов. Ранее газета Altinget сообщала, что начальник генерального штаба ВС Дании Флемминг Лентфер снят с поста по решению главы минобороны страны Троельса Лунда Поульсена из-за недоверия. Отмечалось, что такое решение было принято после того, как стало известно, что Поульсену не было доложено о повреждениях системы вооружения фрегата Iver Hiutfeld, которые были получены в результате атаки беспилотников в Красном море в середине марта. После этого командование генштаба несколько раз представляло содержащие ошибки заявления по этому делу.

https://ria.ru/20231214/pomosch-1915925767.html

https://ria.ru/20240222/daniya-1929004025.html

дания

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дания, украина, копенгаген, метте фредериксен, нато, киев