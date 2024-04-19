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Дамбу в Курганской области удалось сохранить, несмотря на сильную нагрузку - РИА Новости, 19.04.2024
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12:06 19.04.2024 (обновлено: 12:16 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/damba-1941011698.html
Дамбу в Курганской области удалось сохранить, несмотря на сильную нагрузку
Дамбу в Курганской области удалось сохранить, несмотря на сильную нагрузку - РИА Новости, 19.04.2024
Дамбу в Курганской области удалось сохранить, несмотря на сильную нагрузку
Дамбу в курганской Вороновке, на которую в ночь с 18 на 19 апреля в связи с ростом уровня воды была сильная нагрузка, удалось отстоять, сообщили в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:06
2024-04-19T12:16
курганская область
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дамбу в курганской Вороновке, на которую в ночь с 18 на 19 апреля в связи с ростом уровня воды была сильная нагрузка, удалось отстоять, сообщили в Telegram-канале правительства Курганской области."Дамбу в Вороновке, которая в ночь с 18 на 19 апреля в связи с ростом уровня воды испытала сильную гидравлическую нагрузку, особенно участок, построенный в 2014 году, удалось отстоять благодаря слаженным скоординированным действиям сотен людей и десятков единиц техники", - говорится в сообщении.Как отмечается, на укреплении дамбы в Вороновке всю ночь работали десятки единиц техники и более 350 человек. "Было завезено 150 тонн щебня, 1200 тонн суглинка. Параллельно с этим шла эвакуация жителей Вороновки, Малого Чаусово, Восточного, которые не эвакуировались превентивно, несмотря на предупреждения. Сейчас работы продолжаются", - говорится в сообщении.Глава Курганской области Вадим Шумков накануне сообщил, что участок дамбы в створе Вороновки (недалеко от аэропорта Кургана), улице 2-ая Маячная, улице Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку по причине резкого подъёма уровня воды и оттайки нижней части грунта, ввиду чего проявляются протечки и отслоения. Сейчас в этом районе организованы аварийные работы.
https://ria.ru/20240413/navodnenie-1939813034.html
https://ria.ru/20240415/orsk-1940055321.html
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курганская область, происшествия
Курганская область, Происшествия
Дамбу в Курганской области удалось сохранить, несмотря на сильную нагрузку

Дамбу под Курганом удалось сохранить, несмотря на сильную нагрузку ночью

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкРазлив реки Тобол у СНТ "Отдых" в Кургане
Разлив реки Тобол у СНТ Отдых в Кургане - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
Разлив реки Тобол у СНТ "Отдых" в Кургане
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дамбу в курганской Вороновке, на которую в ночь с 18 на 19 апреля в связи с ростом уровня воды была сильная нагрузка, удалось отстоять, сообщили в Telegram-канале правительства Курганской области.
"Дамбу в Вороновке, которая в ночь с 18 на 19 апреля в связи с ростом уровня воды испытала сильную гидравлическую нагрузку, особенно участок, построенный в 2014 году, удалось отстоять благодаря слаженным скоординированным действиям сотен людей и десятков единиц техники", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, на укреплении дамбы в Вороновке всю ночь работали десятки единиц техники и более 350 человек. "Было завезено 150 тонн щебня, 1200 тонн суглинка. Параллельно с этим шла эвакуация жителей Вороновки, Малого Чаусово, Восточного, которые не эвакуировались превентивно, несмотря на предупреждения. Сейчас работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Глава Курганской области Вадим Шумков накануне сообщил, что участок дамбы в створе Вороновки (недалеко от аэропорта Кургана), улице 2-ая Маячная, улице Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку по причине резкого подъёма уровня воды и оттайки нижней части грунта, ввиду чего проявляются протечки и отслоения. Сейчас в этом районе организованы аварийные работы.
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