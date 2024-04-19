https://ria.ru/20240419/chemodan-1940983493.html

В Запорожской области нашли чемодан со взрывчаткой

В Запорожской области нашли чемодан со взрывчаткой - РИА Новости, 19.04.2024

В Запорожской области нашли чемодан со взрывчаткой

Росгвардейцы обнаружили чемодан с 2,4 килограмма тротила, а также гранаты, патроны и подствольный гранатомет в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T10:39

2024-04-19T10:39

2024-04-19T10:39

запорожская область

происшествия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Росгвардейцы обнаружили чемодан с 2,4 килограмма тротила, а также гранаты, патроны и подствольный гранатомет в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Росгвардейцы обнаружили чемодан со взрывчаткой в Запорожской области. В сумке, найденной среди груды коробок в заброшенном доме, находилось 2,4 кг тротила, а также гранаты, патроны и подствольный гранатомет. Взрывоопасные предметы переданы саперам для уничтожения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240418/tayniki-1940759835.html

запорожская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, происшествия