https://ria.ru/20240419/chemodan-1940983493.html
В Запорожской области нашли чемодан со взрывчаткой
В Запорожской области нашли чемодан со взрывчаткой - РИА Новости, 19.04.2024
В Запорожской области нашли чемодан со взрывчаткой
Росгвардейцы обнаружили чемодан с 2,4 килограмма тротила, а также гранаты, патроны и подствольный гранатомет в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:39
2024-04-19T10:39
2024-04-19T10:39
запорожская область
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Росгвардейцы обнаружили чемодан с 2,4 килограмма тротила, а также гранаты, патроны и подствольный гранатомет в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Росгвардейцы обнаружили чемодан со взрывчаткой в Запорожской области. В сумке, найденной среди груды коробок в заброшенном доме, находилось 2,4 кг тротила, а также гранаты, патроны и подствольный гранатомет. Взрывоопасные предметы переданы саперам для уничтожения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240418/tayniki-1940759835.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, происшествия
Запорожская область, Происшествия
В Запорожской области нашли чемодан со взрывчаткой
В Запорожской области росгвардейцы нашли чемодан с 2,4 килограмма тротила