https://ria.ru/20240419/chaplin-1940935588.html

Россиян предупредили о штрафах за сорняки на дачном участке

Россиян предупредили о штрафах за сорняки на дачном участке - РИА Новости, 19.04.2024

Россиян предупредили о штрафах за сорняки на дачном участке

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") предупредил об административной ответственности до пяти тысяч рублей за РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T03:17

2024-04-19T03:17

2024-04-19T05:47

общество

никита чаплин

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") предупредил об административной ответственности до пяти тысяч рублей за сорняки на дачном участке."Административная ответственность за наличие на земельном участке сорной растительности предусмотрена региональными нормативными актами. Например, в Москве и Московской области отсутствие мер по искоренению борщевика сосновского влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей на граждан", — сказал Чаплин РИА Новости.По словам депутата, собственники земельных участков обязаны эксплуатировать их в соответствии с предназначением, и ни в коем случае не навредить окружающей среде."Среди сорных растений, которые необходимо учитывать, следует упомянуть: пырей ползучий, хвощ полевой, лютик ползучий, борщевик сосновского, тысячелистник обыкновенный, пижму обыкновенную, мяту полевую, различные виды молочая, одуванчик лекарственный и полынь обыкновенную и другие", — отметил он.

https://ria.ru/20240406/borschevik-1938164172.html

https://ria.ru/20231007/dacha-1901102629.html

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общество, никита чаплин