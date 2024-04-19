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Россиян предупредили о штрафах за сорняки на дачном участке - РИА Новости, 19.04.2024
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03:17 19.04.2024 (обновлено: 05:47 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/chaplin-1940935588.html
Россиян предупредили о штрафах за сорняки на дачном участке
Россиян предупредили о штрафах за сорняки на дачном участке - РИА Новости, 19.04.2024
Россиян предупредили о штрафах за сорняки на дачном участке
Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") предупредил об административной ответственности до пяти тысяч рублей за РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T03:17
2024-04-19T05:47
общество
никита чаплин
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") предупредил об административной ответственности до пяти тысяч рублей за сорняки на дачном участке.&quot;Административная ответственность за наличие на земельном участке сорной растительности предусмотрена региональными нормативными актами. Например, в Москве и Московской области отсутствие мер по искоренению борщевика сосновского влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей на граждан&quot;, — сказал Чаплин РИА Новости.По словам депутата, собственники земельных участков обязаны эксплуатировать их в соответствии с предназначением, и ни в коем случае не навредить окружающей среде."Среди сорных растений, которые необходимо учитывать, следует упомянуть: пырей ползучий, хвощ полевой, лютик ползучий, борщевик сосновского, тысячелистник обыкновенный, пижму обыкновенную, мяту полевую, различные виды молочая, одуванчик лекарственный и полынь обыкновенную и другие", — отметил он.
https://ria.ru/20240406/borschevik-1938164172.html
https://ria.ru/20231007/dacha-1901102629.html
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общество, никита чаплин
Общество, Никита Чаплин
Россиян предупредили о штрафах за сорняки на дачном участке

Депутат ГД Чаплин: за сорняки на даче можно получить штраф в пять тысяч рублей

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЖенщина пропалывает грядку с клубникой на дачном участке
Женщина пропалывает грядку с клубникой на дачном участке - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Женщина пропалывает грядку с клубникой на дачном участке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") предупредил об административной ответственности до пяти тысяч рублей за сорняки на дачном участке.
«

"Административная ответственность за наличие на земельном участке сорной растительности предусмотрена региональными нормативными актами. Например, в Москве и Московской области отсутствие мер по искоренению борщевика сосновского влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей на граждан", — сказал Чаплин РИА Новости.

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По словам депутата, собственники земельных участков обязаны эксплуатировать их в соответствии с предназначением, и ни в коем случае не навредить окружающей среде.
"Среди сорных растений, которые необходимо учитывать, следует упомянуть: пырей ползучий, хвощ полевой, лютик ползучий, борщевик сосновского, тысячелистник обыкновенный, пижму обыкновенную, мяту полевую, различные виды молочая, одуванчик лекарственный и полынь обыкновенную и другие", — отметил он.
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ОбществоНикита Чаплин
 
 
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