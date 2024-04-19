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"В шаге от окружения". В Британии раскрыли судьбу элитной бригады ВСУ - РИА Новости, 19.04.2024
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21:27 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/brigada-1941156196.html
"В шаге от окружения". В Британии раскрыли судьбу элитной бригады ВСУ
"В шаге от окружения". В Британии раскрыли судьбу элитной бригады ВСУ - РИА Новости, 19.04.2024
"В шаге от окружения". В Британии раскрыли судьбу элитной бригады ВСУ
Элитная 47-я механизированная бригада ВСУ оказалась в тяжелом положении в Донбассе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T21:27
2024-04-19T21:27
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Элитная 47-я механизированная бригада ВСУ оказалась в тяжелом положении в Донбассе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Сорок седьмая мехбригада, &lt;…&gt; которая практически непрерывно участвует в боях с июня прошлого года, находится в большой опасности. Она в шаге от окружения, поэтому может принять решение об отходе с позиций, несмотря на шквал критики, который обрушится на нее за это", — сказал аналитик.По словам Меркуриса, в Киеве нарастает паника из-за того, как развивается ситуация в Донбассе. Украинские войска терпят коллапс и теряют почву под ногами, резюмировал он.Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем ряд чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед. За последние семь дней ВСУ потеряли на Донецком направлении более 3550 военнослужащих, четыре танка, пять боевых бронированных машин и 87 автомобилей.Кроме того, на Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Первомайское и продолжили продвижение в глубину обороны противника.
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941130879.html
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в мире, донбасс, киев, вооруженные силы украины, россия
В мире, Донбасс, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия
"В шаге от окружения". В Британии раскрыли судьбу элитной бригады ВСУ

Меркурис: элитная 47-я бригада ВСУ находится в шаге от окружения россиянами

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Элитная 47-я механизированная бригада ВСУ оказалась в тяжелом положении в Донбассе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Сорок седьмая мехбригада, <…> которая практически непрерывно участвует в боях с июня прошлого года, находится в большой опасности. Она в шаге от окружения, поэтому может принять решение об отходе с позиций, несмотря на шквал критики, который обрушится на нее за это", — сказал аналитик.
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Вчера, 18:55
По словам Меркуриса, в Киеве нарастает паника из-за того, как развивается ситуация в Донбассе. Украинские войска терпят коллапс и теряют почву под ногами, резюмировал он.
Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем ряд чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед. За последние семь дней ВСУ потеряли на Донецком направлении более 3550 военнослужащих, четыре танка, пять боевых бронированных машин и 87 автомобилей.
Кроме того, на Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Первомайское и продолжили продвижение в глубину обороны противника.
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