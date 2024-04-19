https://ria.ru/20240419/brigada-1941156196.html

"В шаге от окружения". В Британии раскрыли судьбу элитной бригады ВСУ

"В шаге от окружения". В Британии раскрыли судьбу элитной бригады ВСУ - РИА Новости, 19.04.2024

"В шаге от окружения". В Британии раскрыли судьбу элитной бригады ВСУ

Элитная 47-я механизированная бригада ВСУ оказалась в тяжелом положении в Донбассе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T21:27

2024-04-19T21:27

2024-04-19T21:27

в мире

донбасс

киев

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Элитная 47-я механизированная бригада ВСУ оказалась в тяжелом положении в Донбассе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Сорок седьмая мехбригада, <…> которая практически непрерывно участвует в боях с июня прошлого года, находится в большой опасности. Она в шаге от окружения, поэтому может принять решение об отходе с позиций, несмотря на шквал критики, который обрушится на нее за это", — сказал аналитик.По словам Меркуриса, в Киеве нарастает паника из-за того, как развивается ситуация в Донбассе. Украинские войска терпят коллапс и теряют почву под ногами, резюмировал он.Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем ряд чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед. За последние семь дней ВСУ потеряли на Донецком направлении более 3550 военнослужащих, четыре танка, пять боевых бронированных машин и 87 автомобилей.Кроме того, на Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Первомайское и продолжили продвижение в глубину обороны противника.

https://ria.ru/20240419/ukraina-1941130879.html

https://ria.ru/20240419/ukraina-1941096078.html

донбасс

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донбасс, киев, вооруженные силы украины, россия