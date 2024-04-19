https://ria.ru/20240419/bloomberg-1940983197.html

"Больше не могут": на Западе раскрыли, что полностью сломило ВСУ

"Больше не могут": на Западе раскрыли, что полностью сломило ВСУ - РИА Новости, 19.04.2024

"Больше не могут": на Западе раскрыли, что полностью сломило ВСУ

Западные союзники Украины встревожены тем, что ВСУ ожидает скорое поражение на фоне нехватки боеприпасов, сообщает агентство Bloomberg. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T10:38

2024-04-19T10:38

2024-04-19T10:38

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киев

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Западные союзники Украины встревожены тем, что ВСУ ожидает скорое поражение на фоне нехватки боеприпасов, сообщает агентство Bloomberg."Поскольку запасы боеприпасов на Украине истощаются, некоторые из крупнейших союзников страны выражают обеспокоенность тем, что Киев, возможно, не сможет больше защищаться", — подчеркнули в публикации.Отмечается, что Украина испытывает серьезные трудности в том, чтобы отражать атаки российской армии. По этой причине президент Украины Владимир Зеленский уже несколько месяцев выпрашивает у своих западных партнеров дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы, говорится в материале.В начале марта немецкий телеканал Welt сообщал, что российская армия прорывает фронт на разных участках, так как в ВСУ наблюдается острая нехватка военных и боеприпасов.

https://ria.ru/20240419/dotkom-1940959495.html

https://ria.ru/20240418/vsu-1940875326.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, welt