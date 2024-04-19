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СМИ: Израиль уведомил США о планах нанести ответный удар по Ирану - РИА Новости, 19.04.2024
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05:52 19.04.2024 (обновлено: 05:58 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/bloomberg-1940941862.html
СМИ: Израиль уведомил США о планах нанести ответный удар по Ирану
СМИ: Израиль уведомил США о планах нанести ответный удар по Ирану - РИА Новости, 19.04.2024
СМИ: Израиль уведомил США о планах нанести ответный удар по Ирану
Израиль в пятницу уведомил правительство США о том, что планирует нанести ответный удар по Ирану в течение 24-48 часов, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T05:52
2024-04-19T05:58
израиль
сша
иран
обострение ситуации между ираном и израилем
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Израиль в пятницу уведомил правительство США о том, что планирует нанести ответный удар по Ирану в течение 24-48 часов, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.Конкретных данных собеседник агентства не привел.О нанесении Израилем ракетного удара по объекту в Иране ранее сообщил телеканал ABC со ссылкой на неназванный правительственный источник в США.
https://ria.ru/20240419/smi-1940941997.html
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израиль, сша, иран, обострение ситуации между ираном и израилем, в мире
Израиль, США, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, В мире
СМИ: Израиль уведомил США о планах нанести ответный удар по Ирану

Bloomberg: Израиль заранее уведомил США о планах нанести ответный удар по Ирану

© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе на севере Израиля
Следы ракет в небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе на севере Израиля. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Израиль в пятницу уведомил правительство США о том, что планирует нанести ответный удар по Ирану в течение 24-48 часов, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.
Конкретных данных собеседник агентства не привел.
Израильский дрон - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Над иранским Исфаханом сбили несколько беспилотников, сообщили СМИ
05:53
О нанесении Израилем ракетного удара по объекту в Иране ранее сообщил телеканал ABC со ссылкой на неназванный правительственный источник в США.
 
ИзраильСШАИранОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ мире
 
 
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