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СМИ: Израиль уведомил США о планах нанести ответный удар по Ирану
СМИ: Израиль уведомил США о планах нанести ответный удар по Ирану - РИА Новости, 19.04.2024
СМИ: Израиль уведомил США о планах нанести ответный удар по Ирану
Израиль в пятницу уведомил правительство США о том, что планирует нанести ответный удар по Ирану в течение 24-48 часов, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T05:52
2024-04-19T05:52
2024-04-19T05:58
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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Израиль в пятницу уведомил правительство США о том, что планирует нанести ответный удар по Ирану в течение 24-48 часов, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.Конкретных данных собеседник агентства не привел.О нанесении Израилем ракетного удара по объекту в Иране ранее сообщил телеканал ABC со ссылкой на неназванный правительственный источник в США.
https://ria.ru/20240419/smi-1940941997.html
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израиль, сша, иран, обострение ситуации между ираном и израилем, в мире
Израиль, США, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, В мире
СМИ: Израиль уведомил США о планах нанести ответный удар по Ирану
Bloomberg: Израиль заранее уведомил США о планах нанести ответный удар по Ирану