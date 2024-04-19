https://ria.ru/20240419/bloomberg-1940941862.html

СМИ: Израиль уведомил США о планах нанести ответный удар по Ирану

СМИ: Израиль уведомил США о планах нанести ответный удар по Ирану - РИА Новости, 19.04.2024

СМИ: Израиль уведомил США о планах нанести ответный удар по Ирану

Израиль в пятницу уведомил правительство США о том, что планирует нанести ответный удар по Ирану в течение 24-48 часов, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T05:52

2024-04-19T05:52

2024-04-19T05:58

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иран

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в мире

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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Израиль в пятницу уведомил правительство США о том, что планирует нанести ответный удар по Ирану в течение 24-48 часов, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.Конкретных данных собеседник агентства не привел.О нанесении Израилем ракетного удара по объекту в Иране ранее сообщил телеканал ABC со ссылкой на неназванный правительственный источник в США.

https://ria.ru/20240419/smi-1940941997.html

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израиль, сша, иран, обострение ситуации между ираном и израилем, в мире