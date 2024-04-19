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В Нью-Йорке блокадники Ленинграда осудили Зеленского и фашизм - РИА Новости, 19.04.2024
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В Нью-Йорке блокадники Ленинграда осудили Зеленского и фашизм
В Нью-Йорке блокадники Ленинграда осудили Зеленского и фашизм - РИА Новости, 19.04.2024
В Нью-Йорке блокадники Ленинграда осудили Зеленского и фашизм
Ряд блокадников Ленинграда, проживающих сейчас в Нью-Йорке, осудили действия американского руководства по поддержке Киева, а также общую тенденцию в мире по... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T23:44
2024-04-19T23:44
специальная военная операция на украине
россия
нью-йорк (город)
ленинград
владимир зеленский
александра захарова
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НЬЮ-ЙОРК, 19 апр - РИА Новости. Ряд блокадников Ленинграда, проживающих сейчас в Нью-Йорке, осудили действия американского руководства по поддержке Киева, а также общую тенденцию в мире по возрождению фашизма, также они негативно охарактеризовали Владимира Зеленского, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу генконсульство РФ в Нью-Йорке вручило памятные медали блокадникам Ленинграда, проживающим сейчас в США. В здании консульства собрались более 90 блокадников. Большая часть из них - жители Нью-Йорка. Генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров и советник-посланник посольства России в Вашингтоне Александр Ким вручили собравшимся медали "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Ряд блокадников в разговоре с журналистами выразили негодование в связи с возрождением фашизма. "Удивительная и ужасная история - это возрождение фашизма. Фашизм не должен был возрождаться никогда в жизни, в мире. К сожалению, он возрождается в разных странах и даже в самой Германии, что совершенно недопустимо. Я не знаю, какие должны быть приняты меры, чтобы прекратить это безобразие", - сказала журналистам председатель общества блокадников Ленинграда в Нью-Йорке Изабелла Светлосанова. Комментируя историю с чествованием Владимиром Зеленским ветерана дивизии "Галичина" Ярослава Гунько в парламенте Канады, она заявила: "Говорят, какой поп, такой приход. Какой президент, того он и чествовал". По ее мнению, нынешний конфликт на Украине закончится "победой России, потому что это справедливо". "Зеленский - это никто. Это не президент. Он запретил русский язык. Он издевался над теми, кто говорил на русском языке. А пока Байден защищает своего сына, он оказывает помощь Зеленскому", - заявила в свою очередь блокадница Лариса Краснопольская. "Если победит Зеленский, тогда всегда будет побеждать зло, а не добро, по-моему", - выразился еще один блокадник. "Все эти люди совершили беспримерный подвиг. Почти 900 дней и ночей держали оборону, работали на оборонных предприятиях Ленинграда, вносили свой вклад в Победу. Думаю, что память об этом навсегда сохранится, как бы не пытался кто-то переписать историю, вычеркнуть эти славные даты из нашей истории", - сказал журналистам Захаров. В свою очередь Ким заявил, что, "к сожалению, чем больше времени проходит, тем настырнее предпринимаются попытки на Западе, чтобы очернить победу советского народа, чтобы принизить роль Советского Союза в разгроме фашизма". "В нынешних условиях важно бороться с этим, не дать отобрать победу у советских людей, у всех, кто сражался", - заявил Ким.
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923817098.html
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923812288.html
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нью-йорк (город)
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россия, нью-йорк (город), ленинград, владимир зеленский, александра захарова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Нью-Йорк (город), Ленинград, Владимир Зеленский, Александра Захарова
В Нью-Йорке блокадники Ленинграда осудили Зеленского и фашизм

Проживающие в Нью-Йорке блокадники Ленинграда осудили поддержку США Зеленского

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 19 апр - РИА Новости. Ряд блокадников Ленинграда, проживающих сейчас в Нью-Йорке, осудили действия американского руководства по поддержке Киева, а также общую тенденцию в мире по возрождению фашизма, также они негативно охарактеризовали Владимира Зеленского, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу генконсульство РФ в Нью-Йорке вручило памятные медали блокадникам Ленинграда, проживающим сейчас в США. В здании консульства собрались более 90 блокадников. Большая часть из них - жители Нью-Йорка. Генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров и советник-посланник посольства России в Вашингтоне Александр Ким вручили собравшимся медали "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".
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Церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда
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Ряд блокадников в разговоре с журналистами выразили негодование в связи с возрождением фашизма.
"Удивительная и ужасная история - это возрождение фашизма. Фашизм не должен был возрождаться никогда в жизни, в мире. К сожалению, он возрождается в разных странах и даже в самой Германии, что совершенно недопустимо. Я не знаю, какие должны быть приняты меры, чтобы прекратить это безобразие", - сказала журналистам председатель общества блокадников Ленинграда в Нью-Йорке Изабелла Светлосанова.
Комментируя историю с чествованием Владимиром Зеленским ветерана дивизии "Галичина" Ярослава Гунько в парламенте Канады, она заявила: "Говорят, какой поп, такой приход. Какой президент, того он и чествовал".
По ее мнению, нынешний конфликт на Украине закончится "победой России, потому что это справедливо".
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"Зеленский - это никто. Это не президент. Он запретил русский язык. Он издевался над теми, кто говорил на русском языке. А пока Байден защищает своего сына, он оказывает помощь Зеленскому", - заявила в свою очередь блокадница Лариса Краснопольская.
"Если победит Зеленский, тогда всегда будет побеждать зло, а не добро, по-моему", - выразился еще один блокадник.
"Все эти люди совершили беспримерный подвиг. Почти 900 дней и ночей держали оборону, работали на оборонных предприятиях Ленинграда, вносили свой вклад в Победу. Думаю, что память об этом навсегда сохранится, как бы не пытался кто-то переписать историю, вычеркнуть эти славные даты из нашей истории", - сказал журналистам Захаров.
В свою очередь Ким заявил, что, "к сожалению, чем больше времени проходит, тем настырнее предпринимаются попытки на Западе, чтобы очернить победу советского народа, чтобы принизить роль Советского Союза в разгроме фашизма".
"В нынешних условиях важно бороться с этим, не дать отобрать победу у советских людей, у всех, кто сражался", - заявил Ким.
Минута молчания на концерте, посвященном 80-летию освобождения Ленинграда
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27 января, 18:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНью-Йорк (город)ЛенинградВладимир ЗеленскийАлександра Захарова
 
 
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