https://ria.ru/20240419/blokadniki-1941168712.html

В Нью-Йорке блокадники Ленинграда осудили Зеленского и фашизм

В Нью-Йорке блокадники Ленинграда осудили Зеленского и фашизм - РИА Новости, 19.04.2024

В Нью-Йорке блокадники Ленинграда осудили Зеленского и фашизм

Ряд блокадников Ленинграда, проживающих сейчас в Нью-Йорке, осудили действия американского руководства по поддержке Киева, а также общую тенденцию в мире по... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T23:44

2024-04-19T23:44

2024-04-19T23:44

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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НЬЮ-ЙОРК, 19 апр - РИА Новости. Ряд блокадников Ленинграда, проживающих сейчас в Нью-Йорке, осудили действия американского руководства по поддержке Киева, а также общую тенденцию в мире по возрождению фашизма, также они негативно охарактеризовали Владимира Зеленского, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу генконсульство РФ в Нью-Йорке вручило памятные медали блокадникам Ленинграда, проживающим сейчас в США. В здании консульства собрались более 90 блокадников. Большая часть из них - жители Нью-Йорка. Генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров и советник-посланник посольства России в Вашингтоне Александр Ким вручили собравшимся медали "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Ряд блокадников в разговоре с журналистами выразили негодование в связи с возрождением фашизма. "Удивительная и ужасная история - это возрождение фашизма. Фашизм не должен был возрождаться никогда в жизни, в мире. К сожалению, он возрождается в разных странах и даже в самой Германии, что совершенно недопустимо. Я не знаю, какие должны быть приняты меры, чтобы прекратить это безобразие", - сказала журналистам председатель общества блокадников Ленинграда в Нью-Йорке Изабелла Светлосанова. Комментируя историю с чествованием Владимиром Зеленским ветерана дивизии "Галичина" Ярослава Гунько в парламенте Канады, она заявила: "Говорят, какой поп, такой приход. Какой президент, того он и чествовал". По ее мнению, нынешний конфликт на Украине закончится "победой России, потому что это справедливо". "Зеленский - это никто. Это не президент. Он запретил русский язык. Он издевался над теми, кто говорил на русском языке. А пока Байден защищает своего сына, он оказывает помощь Зеленскому", - заявила в свою очередь блокадница Лариса Краснопольская. "Если победит Зеленский, тогда всегда будет побеждать зло, а не добро, по-моему", - выразился еще один блокадник. "Все эти люди совершили беспримерный подвиг. Почти 900 дней и ночей держали оборону, работали на оборонных предприятиях Ленинграда, вносили свой вклад в Победу. Думаю, что память об этом навсегда сохранится, как бы не пытался кто-то переписать историю, вычеркнуть эти славные даты из нашей истории", - сказал журналистам Захаров. В свою очередь Ким заявил, что, "к сожалению, чем больше времени проходит, тем настырнее предпринимаются попытки на Западе, чтобы очернить победу советского народа, чтобы принизить роль Советского Союза в разгроме фашизма". "В нынешних условиях важно бороться с этим, не дать отобрать победу у советских людей, у всех, кто сражался", - заявил Ким.

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923817098.html

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923812288.html

https://ria.ru/20240127/blokada-1923886712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, нью-йорк (город), ленинград, владимир зеленский, александра захарова