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Израиль согласовал с США атаку на Иран, утверждают немецкие СМИ - РИА Новости, 19.04.2024
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13:17 19.04.2024 (обновлено: 14:41 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/bild-1941033255.html
Израиль согласовал с США атаку на Иран, утверждают немецкие СМИ
Израиль согласовал с США атаку на Иран, утверждают немецкие СМИ - РИА Новости, 19.04.2024
Израиль согласовал с США атаку на Иран, утверждают немецкие СМИ
Атака на Иран в ночь на пятницу была организована Израилем и согласована со всеми региональными партнерами страны, в том числе и с США, сообщает немецкая газета РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:17
2024-04-19T14:41
в мире
иран
израиль
исфахан
bild
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Атака на Иран в ночь на пятницу была организована Израилем и согласована со всеми региональными партнерами страны, в том числе и с США, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники. "Эта (атака)... была скоординировала со всеми региональными партнерами: Иорданией, Египтом, Саудовской Аравией и США", - пишет издание со ссылкой на израильские источники. По информации газеты, Иордания, Египет и Саудовская Аравия уже заверили Израиль в том, что в случае ответа Ирана помогут сбивать ракеты и дроны. По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.
https://ria.ru/20240419/izrail-1940978456.html
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в мире, иран, израиль, исфахан, bild, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Исфахан, Bild, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Израиль согласовал с США атаку на Иран, утверждают немецкие СМИ

Bild: атака на Иран была организована Израилем и согласована со всеми партнерами

© TasnimОбстановка на ядерном объекте в Исфахане после удара со стороны Израиля
Обстановка на ядерном объекте в Исфахане после удара со стороны Израиля
© Tasnim
Обстановка на ядерном объекте в Исфахане после удара со стороны Израиля
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Атака на Иран в ночь на пятницу была организована Израилем и согласована со всеми региональными партнерами страны, в том числе и с США, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники.
«
"Эта (атака)... была скоординировала со всеми региональными партнерами: Иорданией, Египтом, Саудовской Аравией и США", - пишет издание со ссылкой на израильские источники.
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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По информации газеты, Иордания, Египет и Саудовская Аравия уже заверили Израиль в том, что в случае ответа Ирана помогут сбивать ракеты и дроны.
По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.
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В миреИранИзраильИсфаханBildОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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