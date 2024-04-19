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Израиль согласовал с США атаку на Иран, утверждают немецкие СМИ
Израиль согласовал с США атаку на Иран, утверждают немецкие СМИ - РИА Новости, 19.04.2024
Израиль согласовал с США атаку на Иран, утверждают немецкие СМИ
Атака на Иран в ночь на пятницу была организована Израилем и согласована со всеми региональными партнерами страны, в том числе и с США, сообщает немецкая газета РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:17
2024-04-19T13:17
2024-04-19T14:41
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Атака на Иран в ночь на пятницу была организована Израилем и согласована со всеми региональными партнерами страны, в том числе и с США, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники. "Эта (атака)... была скоординировала со всеми региональными партнерами: Иорданией, Египтом, Саудовской Аравией и США", - пишет издание со ссылкой на израильские источники. По информации газеты, Иордания, Египет и Саудовская Аравия уже заверили Израиль в том, что в случае ответа Ирана помогут сбивать ракеты и дроны. По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.
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в мире, иран, израиль, исфахан, bild, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Исфахан, Bild, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Израиль согласовал с США атаку на Иран, утверждают немецкие СМИ
Bild: атака на Иран была организована Израилем и согласована со всеми партнерами