https://ria.ru/20240419/bespilotniki-1941169835.html
Над Курской областью уничтожили два украинских БПЛА
Над Курской областью уничтожили два украинских БПЛА - РИА Новости, 20.04.2024
Над Курской областью уничтожили два украинских БПЛА
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что в небе над Курской областью уничтожены два украинских БПЛА. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-19T23:59
2024-04-19T23:59
2024-04-20T00:01
курская область
роман старовойт
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что в небе над Курской областью уничтожены два украинских БПЛА. Ранее губернатор сообщал, что в регионе работает система ПВО. "В небе над Курской областью уничтожены два украинских БПЛА", - написал он.
https://ria.ru/20240402/bpla-1937452281.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, роман старовойт
Курская область, Роман Старовойт, Специальная военная операция на Украине
Над Курской областью уничтожили два украинских БПЛА
Старовойт: в небе над Курской областью уничтожены два украинских беспилотника