https://ria.ru/20240419/bespilotniki-1941169835.html

Над Курской областью уничтожили два украинских БПЛА

Над Курской областью уничтожили два украинских БПЛА - РИА Новости, 20.04.2024

Над Курской областью уничтожили два украинских БПЛА

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что в небе над Курской областью уничтожены два украинских БПЛА. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-19T23:59

2024-04-19T23:59

2024-04-20T00:01

курская область

роман старовойт

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что в небе над Курской областью уничтожены два украинских БПЛА. Ранее губернатор сообщал, что в регионе работает система ПВО. "В небе над Курской областью уничтожены два украинских БПЛА", - написал он.

https://ria.ru/20240402/bpla-1937452281.html

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, роман старовойт