https://ria.ru/20240419/bespilotnik-1941136024.html
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 19.04.2024
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:24
2024-04-19T19:24
2024-04-19T19:30
специальная военная операция на украине
белгородская область
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происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Девятнадцатого апреля около 18.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20240419/minoborony-1940947250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Происшествия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: в Белгородской области уничтожили украинский беспилотник