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В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:24 19.04.2024 (обновлено: 19:30 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/bespilotnik-1941136024.html
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 19.04.2024
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:24
2024-04-19T19:30
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
происшествия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Девятнадцатого апреля около 18.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20240419/minoborony-1940947250.html
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белгородская область, россия, происшествия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Происшествия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: в Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
"Девятнадцатого апреля около 18.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в российском военном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияПроисшествияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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