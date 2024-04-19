https://ria.ru/20240419/bespilotnik-1941136024.html

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 19.04.2024

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T19:24

2024-04-19T19:24

2024-04-19T19:30

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

происшествия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Девятнадцатого апреля около 18.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в российском военном ведомстве.

https://ria.ru/20240419/minoborony-1940947250.html

белгородская область

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Кирилл Волков

белгородская область, россия, происшествия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины