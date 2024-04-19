https://ria.ru/20240419/berns-1940927021.html

Директор ЦРУ назвал возможные сроки поражения Украины

Директор ЦРУ назвал возможные сроки поражения Украины - РИА Новости, 19.04.2024

Директор ЦРУ назвал возможные сроки поражения Украины

Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к концу текущего года, заявил в четверг директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T00:05

2024-04-19T00:05

2024-04-19T00:38

в мире

сша

россия

украина

уильям бернс

владимир путин

джордж буш (младший)

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к концу текущего года, заявил в четверг директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс."Существует весьма вероятный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение к концу 2024 года или, по крайней мере, того, что (президент РФ) Владимир Путин окажется в состоянии фактически диктовать условия мирного урегулирования", — сказал Бернс, выступая на мероприятии в Центре имени президента Джорджа Буша-младшего.В этой связи он призвал конгрессменов США одобрить законопроект о дополнительном финансировании, что позволит США выделить миллиарды долларов на нужды Киева. В противном случае, предостерег глава ЦРУ, "картина будет гораздо более ужасной".

https://ria.ru/20240225/ukraina-1929438158.html

сша

россия

украина

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в мире, сша, россия, украина, уильям бернс, владимир путин, джордж буш (младший), центральное разведывательное управление (цру)