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Директор ЦРУ назвал возможные сроки поражения Украины
Директор ЦРУ назвал возможные сроки поражения Украины - РИА Новости, 19.04.2024
Директор ЦРУ назвал возможные сроки поражения Украины
Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к концу текущего года, заявил в четверг директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T00:05
2024-04-19T00:05
2024-04-19T00:38
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джордж буш (младший)
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к концу текущего года, заявил в четверг директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс."Существует весьма вероятный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение к концу 2024 года или, по крайней мере, того, что (президент РФ) Владимир Путин окажется в состоянии фактически диктовать условия мирного урегулирования", — сказал Бернс, выступая на мероприятии в Центре имени президента Джорджа Буша-младшего.В этой связи он призвал конгрессменов США одобрить законопроект о дополнительном финансировании, что позволит США выделить миллиарды долларов на нужды Киева. В противном случае, предостерег глава ЦРУ, "картина будет гораздо более ужасной".
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929438158.html
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в мире, сша, россия, украина, уильям бернс, владимир путин, джордж буш (младший), центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Россия, Украина, Уильям Бернс, Владимир Путин, Джордж Буш (младший), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Специальная военная операция на Украине
Директор ЦРУ назвал возможные сроки поражения Украины
Глава ЦРУ Бернс: Украина может потерпеть поражение уже к концу 2024 года