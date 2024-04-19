https://ria.ru/20240419/bentli-1941137035.html

В Донецке погиб корреспондент Sputnik Рассел Бентли

В Донецке погиб корреспондент Sputnik Рассел Бентли - РИА Новости, 19.04.2024

В Донецке погиб корреспондент Sputnik Рассел Бентли

Корреспондент Рассел Бентли, сотрудничавший с агентством Sputnik, погиб в Донецке, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T19:31

2024-04-19T19:31

2024-04-19T23:33

донецк

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939556670_0:0:1105:622_1920x0_80_0_0_3a9d8ecbe9c4411fff9050b034d74116.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Корреспондент Рассел Бентли, сотрудничавший с агентством Sputnik, погиб в Донецке, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим Спутником. Ужасно. Царство Небесное", — написала она в Telegram-канале.Агентство Sputnik 12 апреля сообщило о пропаже корреспондента. Там уточнили, что у Бентли российское гражданство. Как заявили в МВД Донецкой Народной Республики, последний раз мужчину видели 8 апреля.В 2014 году Рассел Бентли присоединился к ополчению ДНР с позывным Техас."Донецк — мой дом, и я собираюсь прожить здесь остаток своей жизни", — сказал однажды мужчина.Он объяснял, что был вынужден приехать в Донбасс из США, так как его восхитило мужество и стойкость местных жителей. Корреспондент неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине.Расселу Бентли было 64 года.

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк