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В Донецке погиб корреспондент Sputnik Рассел Бентли - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:31 19.04.2024 (обновлено: 23:33 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/bentli-1941137035.html
В Донецке погиб корреспондент Sputnik Рассел Бентли
В Донецке погиб корреспондент Sputnik Рассел Бентли - РИА Новости, 19.04.2024
В Донецке погиб корреспондент Sputnik Рассел Бентли
Корреспондент Рассел Бентли, сотрудничавший с агентством Sputnik, погиб в Донецке, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:31
2024-04-19T23:33
донецк
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Корреспондент Рассел Бентли, сотрудничавший с агентством Sputnik, погиб в Донецке, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.&quot;Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим Спутником. Ужасно. Царство Небесное&quot;, — написала она в Telegram-канале.Агентство Sputnik 12 апреля сообщило о пропаже корреспондента. Там уточнили, что у Бентли российское гражданство. Как заявили в МВД Донецкой Народной Республики, последний раз мужчину видели 8 апреля.В 2014 году Рассел Бентли присоединился к ополчению ДНР с позывным Техас."Донецк — мой дом, и я собираюсь прожить здесь остаток своей жизни", — сказал однажды мужчина.Он объяснял, что был вынужден приехать в Донбасс из США, так как его восхитило мужество и стойкость местных жителей. Корреспондент неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине.Расселу Бентли было 64 года.
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донецк
Донецк, Специальная военная операция на Украине
В Донецке погиб корреспондент Sputnik Рассел Бентли

Симоньян: в Донецке погиб американец Рассел Бентли, сотрудничавший со Sputnik

© Фото из личного архива Рассела БентлиВоенный корреспондент Рассел Бентли
Военный корреспондент Рассел Бентли
© Фото из личного архива Рассела Бентли
Военный корреспондент Рассел Бентли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Корреспондент Рассел Бентли, сотрудничавший с агентством Sputnik, погиб в Донецке, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«

"Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим Спутником. Ужасно. Царство Небесное", — написала она в Telegram-канале.

Агентство Sputnik 12 апреля сообщило о пропаже корреспондента. Там уточнили, что у Бентли российское гражданство. Как заявили в МВД Донецкой Народной Республики, последний раз мужчину видели 8 апреля.
В 2014 году Рассел Бентли присоединился к ополчению ДНР с позывным Техас.
"Донецк — мой дом, и я собираюсь прожить здесь остаток своей жизни", — сказал однажды мужчина.
Он объяснял, что был вынужден приехать в Донбасс из США, так как его восхитило мужество и стойкость местных жителей. Корреспондент неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине.
Расселу Бентли было 64 года.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк
 
 
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