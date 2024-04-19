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В Донецке погиб корреспондент Sputnik Рассел Бентли
В Донецке погиб корреспондент Sputnik Рассел Бентли - РИА Новости, 19.04.2024
В Донецке погиб корреспондент Sputnik Рассел Бентли
Корреспондент Рассел Бентли, сотрудничавший с агентством Sputnik, погиб в Донецке, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:31
2024-04-19T19:31
2024-04-19T23:33
донецк
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Корреспондент Рассел Бентли, сотрудничавший с агентством Sputnik, погиб в Донецке, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим Спутником. Ужасно. Царство Небесное", — написала она в Telegram-канале.Агентство Sputnik 12 апреля сообщило о пропаже корреспондента. Там уточнили, что у Бентли российское гражданство. Как заявили в МВД Донецкой Народной Республики, последний раз мужчину видели 8 апреля.В 2014 году Рассел Бентли присоединился к ополчению ДНР с позывным Техас."Донецк — мой дом, и я собираюсь прожить здесь остаток своей жизни", — сказал однажды мужчина.Он объяснял, что был вынужден приехать в Донбасс из США, так как его восхитило мужество и стойкость местных жителей. Корреспондент неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине.Расселу Бентли было 64 года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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донецк
Донецк, Специальная военная операция на Украине
В Донецке погиб корреспондент Sputnik Рассел Бентли
Симоньян: в Донецке погиб американец Рассел Бентли, сотрудничавший со Sputnik
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Корреспондент Рассел Бентли, сотрудничавший с агентством Sputnik, погиб в Донецке, сообщила
главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«
"Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим Спутником. Ужасно. Царство Небесное", — написала она в Telegram-канале.
Агентство Sputnik 12 апреля сообщило о пропаже корреспондента. Там уточнили, что у Бентли российское гражданство. Как заявили в МВД Донецкой Народной Республики, последний раз мужчину видели 8 апреля.
В 2014 году Рассел Бентли присоединился к ополчению ДНР с позывным Техас.
"Донецк — мой дом, и я собираюсь прожить здесь остаток своей жизни", — сказал однажды мужчина.
Он объяснял, что был вынужден приехать в Донбасс из США, так как его восхитило мужество и стойкость местных жителей. Корреспондент неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине
.
Расселу Бентли было 64 года.