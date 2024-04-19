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Звездное жюри выберет лучшее имя снежному барсу на Алтае

Звездное жюри выберет лучшее имя снежному барсу на Алтае - РИА Новости, 19.04.2024

Звездное жюри выберет лучшее имя снежному барсу на Алтае

ЗАО "Эвалар" запустил народный конкурс (18+) на лучшее имя для снежного барса. Выбирать лучшие предложения будут: известная актриса и телеведущая Катя Кабак,... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T17:06

2024-04-19T17:06

2024-04-19T17:06

пресс-релизы

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МОСКВА, 19 апр – пресс-служба ЗАО "Эвалар". ЗАО "Эвалар" запустил народный конкурс (18+) на лучшее имя для снежного барса. Выбирать лучшие предложения будут: известная актриса и телеведущая Катя Кабак, актриса и певица Нино Нинидзе и телеведущая, журналист и блогер Ирена Понарошку.Конкурс приурочен к прошлогодней находке: в 2023 году проходила международная российско-монгольская научно-исследовательская экспедиция, посвященная изучению ареала обитания барсов на Алтае. Неожиданным событием конца 2023 года стало то, что на камеры фотоловушек попал молодой самец снежного барса, ранее исследователями не замеченный."Мы смогли идентифицировать новую особь по рисунку пятен на шкуре – у каждого зверя он свой, поэтому их достаточно просто отличить. Чаще всего определение происходит по пятнам на хвосте", - поделился заместитель директора национального парка "Сайлюгемский" Денис Гуляев.Выбрать лучшие 10 имен поможет экспертный совет, в состав которого входят ученые-экологи, а также российские знаменитости: Ирена Понарошку, Катя Кабак и Нино Нинидзе. Каждой из них близка тема экологии и сохранения природного разнообразия.Журналист и блогер Ирена Понарошку призналась, что ничто не вызывает у нее таких сильных эмоций и воспоминаний, как ее поездки на Алтай: "Без преувеличения, Алтай – самое красивое место на Земле, в котором мне доводилось бывать, куда хочется возвращаться снова и снова. Алтай поражает своей первозданностью, чистотой и силой, и я очень надеюсь, что именно таким его увидят будущие поколения", - поделилась знаменитость.Актриса Катя Кабак была приятно удивлена тому, с какой любовью и трепетом "Эвалар" относится к Алтаю – региону, откуда компания берет свое начало: "С большим удовольствием поддерживаю инициативу компании последних лет, направленную на спасение снежных барсов! Это редкие животные, которые занесены в Красную книгу и которые остро нуждаются в защите. Благодаря поддержке "Эвалар" появилась возможность изучать и сохранять этих уникальных животных", - заключила участница звездного жюри.Нино Нинидзе считает, что экологическая повестка сегодня актуальна как никогда ранее. И она касается не только раздельного сбора мусора или разумного потребления, но и заботы о природе. "Сегодня, благодаря вашему голосу, будет определено, какое имя будет носить недавно обнаруженный снежный барс. Каждый из вас имеет возможность приложить руку к этой истории!"Напомним, что предложить свой вариант имени барсу можно до 31 мая, с 1 – 15 июня пройдет обработка заявок и голосование экспертного жюри, которое определит топ 10 финалистов. Победитель будет выбран путем народного голосования. Информации о правилах проведения конкурса, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте.Реклама, ЗАО "Эвалар", Erid: 4CQwVszH9pZ7Hr9885NПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы