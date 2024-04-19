https://ria.ru/20240419/banda-1941162369.html
Суд арестовал предполагаемых участников банды из Белгородской области
Суд арестовал предполагаемых участников банды из Белгородской области - РИА Новости, 19.04.2024
Суд арестовал предполагаемых участников банды из Белгородской области
Басманный суд Москвы арестовал четверых подозреваемых в участии в банде из Белгородской области по делу об убийствах и похищениях, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T22:29
2024-04-19T22:29
2024-04-19T22:29
происшествия
белгородская область
москва
белгород
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал четверых подозреваемых в участии в банде из Белгородской области по делу об убийствах и похищениях, рассказали РИА Новости в суде. "Постановлением Басманного районного суда города Москвы Юрченко Константину Валентиновичу, Бондареву Александру Анатольевичу, Вислогузову Геннадию Юрьевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 июня 2024 года", - сказала собеседница агентства. По версии следствия, уголовное дело было возбуждено в 2018 году в Белгороде по факту пропажи человека, а затем передано в Главное следственное управление СК РФ. В одно производство с ним соединили дела по фактам еще нескольких убийств, похищений и безвестных исчезновений людей, вымогательства в 1997-2017 годах. Накануне суд продлил содержание под стражей до лета ещё троим фигурантам по этому делу: священнику, военному и предпринимателю.
https://ria.ru/20240417/sk-1940514372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, москва, белгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгородская область, Москва, Белгород, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал предполагаемых участников банды из Белгородской области
Суд арестовал четырех подозреваемых по делу об убийствах в Белгородской области