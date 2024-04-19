https://ria.ru/20240419/banda-1941162369.html

Суд арестовал предполагаемых участников банды из Белгородской области

Суд арестовал предполагаемых участников банды из Белгородской области - РИА Новости, 19.04.2024

Суд арестовал предполагаемых участников банды из Белгородской области

Басманный суд Москвы арестовал четверых подозреваемых в участии в банде из Белгородской области по делу об убийствах и похищениях, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T22:29

2024-04-19T22:29

2024-04-19T22:29

происшествия

белгородская область

москва

белгород

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал четверых подозреваемых в участии в банде из Белгородской области по делу об убийствах и похищениях, рассказали РИА Новости в суде. "Постановлением Басманного районного суда города Москвы Юрченко Константину Валентиновичу, Бондареву Александру Анатольевичу, Вислогузову Геннадию Юрьевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 июня 2024 года", - сказала собеседница агентства. По версии следствия, уголовное дело было возбуждено в 2018 году в Белгороде по факту пропажи человека, а затем передано в Главное следственное управление СК РФ. В одно производство с ним соединили дела по фактам еще нескольких убийств, похищений и безвестных исчезновений людей, вымогательства в 1997-2017 годах. Накануне суд продлил содержание под стражей до лета ещё троим фигурантам по этому делу: священнику, военному и предпринимателю.

https://ria.ru/20240417/sk-1940514372.html

белгородская область

москва

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, белгородская область, москва, белгород, следственный комитет россии (ск рф)