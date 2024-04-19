https://ria.ru/20240419/balashov-1941070924.html

Экс-депутата Рады внесли в перечень террористов и экстремистов

Экс-депутата Рады внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 19.04.2024

Экс-депутата Рады внесли в перечень террористов и экстремистов

Бывший депутат Верховной рады Украины Геннадий Балашов* внесен в российский перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:21

2024-04-19T15:21

2024-04-19T15:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровск

днепропетровская область

геннадий балашов

верховная рада украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Геннадий Балашов* внесен в российский перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть ... Физические лица... 8. Балашов Геннадий Викторович*, 20.02.1961 г.р. , г. Днепропетровск Днепропетровской области Украинской ССР", - говорится в перечне.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240304/rozysk-1930911533.html

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днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, днепропетровск, днепропетровская область, геннадий балашов, верховная рада украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия