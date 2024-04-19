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Экс-депутата Рады внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/balashov-1941070924.html
Экс-депутата Рады внесли в перечень террористов и экстремистов
Экс-депутата Рады внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 19.04.2024
Экс-депутата Рады внесли в перечень террористов и экстремистов
Бывший депутат Верховной рады Украины Геннадий Балашов* внесен в российский перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:21
2024-04-19T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровск
днепропетровская область
геннадий балашов
верховная рада украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Геннадий Балашов* внесен в российский перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть ... Физические лица... 8. Балашов Геннадий Викторович*, 20.02.1961 г.р. , г. Днепропетровск Днепропетровской области Украинской ССР", - говорится в перечне.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240304/rozysk-1930911533.html
украина
днепропетровск
днепропетровская область
россия
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в мире, украина, днепропетровск, днепропетровская область, геннадий балашов, верховная рада украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровск, Днепропетровская область, Геннадий Балашов, Верховная Рада Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия
Экс-депутата Рады внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес экс-депутата Рады Балашова в список террористов

© РИА Новости / СтрингерГеннадий Балашов*
Геннадий Балашов* - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
Геннадий Балашов*. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Геннадий Балашов* внесен в российский перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть ... Физические лица... 8. Балашов Геннадий Викторович*, 20.02.1961 г.р. , г. Днепропетровск Днепропетровской области Украинской ССР", - говорится в перечне.
* Внесен в список террористов и экстремистов
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровскДнепропетровская областьГеннадий БалашовВерховная Рада УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Россия
 
 
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