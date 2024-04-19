https://ria.ru/20240419/balashov-1941070924.html
Экс-депутата Рады внесли в перечень террористов и экстремистов
Экс-депутата Рады внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 19.04.2024
Экс-депутата Рады внесли в перечень террористов и экстремистов
Бывший депутат Верховной рады Украины Геннадий Балашов* внесен в российский перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:21
2024-04-19T15:21
2024-04-19T15:21
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
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верховная рада украины
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Геннадий Балашов* внесен в российский перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть ... Физические лица... 8. Балашов Геннадий Викторович*, 20.02.1961 г.р. , г. Днепропетровск Днепропетровской области Украинской ССР", - говорится в перечне.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240304/rozysk-1930911533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Экс-депутата Рады внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес экс-депутата Рады Балашова в список террористов