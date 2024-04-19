https://ria.ru/20240419/avito-1941014525.html
"Авито" и МФТИ будут готовить специалистов в области ИИ
"Авито" и МФТИ будут готовить специалистов в области ИИ - РИА Новости, 19.04.2024
"Авито" и МФТИ будут готовить специалистов в области ИИ
Платформа "Авито" и Московский физико-технический институт подписали в пятницу соглашение о создании в вузе магистратуры по направлению Data Science (Наука о... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:14
2024-04-19T12:14
2024-04-19T12:14
россия
авито
московский физико-технический институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941012920_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_f24b60315817d058a7643b494897b394.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Платформа "Авито" и Московский физико-технический институт подписали в пятницу соглашение о создании в вузе магистратуры по направлению Data Science (Наука о данных), сообщает пресс-служба платформы. Прием заявок в магистратуру уже начался. Учиться в магистратуре смогут студенты со всей России. МФТИ предоставит общежитие для иногородних, "Авито" оплатит магистрантам обучение и стипендию. Одновременно с учебой студенты будут проходить оплачиваемую стажировку в компании. Как отмечается в сообщении, соглашение стало первым шагом компании в рамках запуска работы с фундаментальным образованием в университетах и системной подготовки кадров в области ИИ, вызванной серьезной потребностью в специалистах в области генеративных нейронных сетей, которые компания активно развивает. К концу 2024 года, как рассчитывает "Авито", около 40% пользователей будут взаимодействовать с ними через сервисы, где они применяются. "IT-кадры - сердце нашего бизнеса. Исторически планка найма в "Авито" была и оcтается высокой и мы нанимали в компанию лучших из лучших. Однако по мере роста масштабов компании и численности сотрудников в "Авито" мы столкнулись с дилеммой, что на рынке мы просто не можем найти достаточного количества сотрудников нужной нам квалификации. Поэтому мы решили начать системно делиться накопленными прикладными знаниями в области машинного обучения через образование молодых специалистов и стажерские программы. Мы будем стараться предоставить рабочие места всем, кто прошел наш отбор и показывает высокие результаты на нашей программе обучения", - приводится в сообщении комментарий управляющего партнера "Авито" Ивана Гуза. До 2028 года ИТ-компания планирует начать сотрудничество в сфере фундаментального образования с 11 ключевыми профильными вузами. "Авито" сейчас оценивает возможности для запуска не только магистратур, но и базовых кафедр на факультетах, чтобы давать образование "с нуля", отмечается в сообщении. Также "Авито" планирует получить образовательную лицензию и запустить собственный образовательный сервис. Совокупно компания планирует подготовить до 2028 года порядка 3 тысяч ИТ-специалистов разных специальностей.
https://ria.ru/20240402/reputatsiya-1937438962.html
https://realty.ria.ru/20240418/ekspert-1940800092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авито, московский физико-технический институт
Россия, Авито, Московский физико-технический институт
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Платформа "Авито" и Московский физико-технический институт подписали в пятницу соглашение о создании в вузе магистратуры по направлению Data Science (Наука о данных), сообщает пресс-служба платформы.
Прием заявок в магистратуру уже начался. Учиться в магистратуре смогут студенты со всей России
. МФТИ предоставит общежитие для иногородних, "Авито" оплатит магистрантам обучение и стипендию. Одновременно с учебой студенты будут проходить оплачиваемую стажировку в компании.
Как отмечается в сообщении, соглашение стало первым шагом компании в рамках запуска работы с фундаментальным образованием в университетах и системной подготовки кадров в области ИИ, вызванной серьезной потребностью в специалистах в области генеративных нейронных сетей, которые компания активно развивает. К концу 2024 года, как рассчитывает "Авито", около 40% пользователей будут взаимодействовать с ними через сервисы, где они применяются.
"IT-кадры - сердце нашего бизнеса. Исторически планка найма в "Авито" была и оcтается высокой и мы нанимали в компанию лучших из лучших. Однако по мере роста масштабов компании и численности сотрудников в "Авито" мы столкнулись с дилеммой, что на рынке мы просто не можем найти достаточного количества сотрудников нужной нам квалификации. Поэтому мы решили начать системно делиться накопленными прикладными знаниями в области машинного обучения через образование молодых специалистов и стажерские программы. Мы будем стараться предоставить рабочие места всем, кто прошел наш отбор и показывает высокие результаты на нашей программе обучения", - приводится в сообщении комментарий управляющего партнера "Авито" Ивана Гуза.
До 2028 года ИТ-компания планирует начать сотрудничество в сфере фундаментального образования с 11 ключевыми профильными вузами. "Авито" сейчас оценивает возможности для запуска не только магистратур, но и базовых кафедр на факультетах, чтобы давать образование "с нуля", отмечается в сообщении.
Также "Авито" планирует получить образовательную лицензию и запустить собственный образовательный сервис. Совокупно компания планирует подготовить до 2028 года порядка 3 тысяч ИТ-специалистов разных специальностей.