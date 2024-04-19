https://ria.ru/20240419/avito-1941014525.html

"Авито" и МФТИ будут готовить специалистов в области ИИ

"Авито" и МФТИ будут готовить специалистов в области ИИ - РИА Новости, 19.04.2024

"Авито" и МФТИ будут готовить специалистов в области ИИ

Платформа "Авито" и Московский физико-технический институт подписали в пятницу соглашение о создании в вузе магистратуры по направлению Data Science (Наука о... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:14

2024-04-19T12:14

2024-04-19T12:14

россия

авито

московский физико-технический институт

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Платформа "Авито" и Московский физико-технический институт подписали в пятницу соглашение о создании в вузе магистратуры по направлению Data Science (Наука о данных), сообщает пресс-служба платформы. Прием заявок в магистратуру уже начался. Учиться в магистратуре смогут студенты со всей России. МФТИ предоставит общежитие для иногородних, "Авито" оплатит магистрантам обучение и стипендию. Одновременно с учебой студенты будут проходить оплачиваемую стажировку в компании. Как отмечается в сообщении, соглашение стало первым шагом компании в рамках запуска работы с фундаментальным образованием в университетах и системной подготовки кадров в области ИИ, вызванной серьезной потребностью в специалистах в области генеративных нейронных сетей, которые компания активно развивает. К концу 2024 года, как рассчитывает "Авито", около 40% пользователей будут взаимодействовать с ними через сервисы, где они применяются. "IT-кадры - сердце нашего бизнеса. Исторически планка найма в "Авито" была и оcтается высокой и мы нанимали в компанию лучших из лучших. Однако по мере роста масштабов компании и численности сотрудников в "Авито" мы столкнулись с дилеммой, что на рынке мы просто не можем найти достаточного количества сотрудников нужной нам квалификации. Поэтому мы решили начать системно делиться накопленными прикладными знаниями в области машинного обучения через образование молодых специалистов и стажерские программы. Мы будем стараться предоставить рабочие места всем, кто прошел наш отбор и показывает высокие результаты на нашей программе обучения", - приводится в сообщении комментарий управляющего партнера "Авито" Ивана Гуза. До 2028 года ИТ-компания планирует начать сотрудничество в сфере фундаментального образования с 11 ключевыми профильными вузами. "Авито" сейчас оценивает возможности для запуска не только магистратур, но и базовых кафедр на факультетах, чтобы давать образование "с нуля", отмечается в сообщении. Также "Авито" планирует получить образовательную лицензию и запустить собственный образовательный сервис. Совокупно компания планирует подготовить до 2028 года порядка 3 тысяч ИТ-специалистов разных специальностей.

https://ria.ru/20240402/reputatsiya-1937438962.html

https://realty.ria.ru/20240418/ekspert-1940800092.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, авито, московский физико-технический институт