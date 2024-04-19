https://ria.ru/20240419/ator-1940947490.html

АТОР: мест в отелях Кавминвод и Дагестана на лето почти не осталось

АТОР: мест в отелях Кавминвод и Дагестана на лето почти не осталось - РИА Новости, 19.04.2024

АТОР: мест в отелях Кавминвод и Дагестана на лето почти не осталось

Места в отелях на курортах Кавказских Минеральных Вод и Дагестана на лето практически разобраны, заявила в интервью РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T07:19

2024-04-19T07:19

2024-04-19T07:19

туризм

россия

майя ломидзе

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Места в отелях на курортах Кавказских Минеральных Вод и Дагестана на лето практически разобраны, заявила в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Ранее в пятницу глава ассоциации сообщила РИА Новости, что прирост внутреннего турпотока по стране по итогам года ожидается на уровне 10-15% "Динамика роста туристического потока по России могла бы быть и выше, если бы на популярных российских направлениях было больше мест для размещения. В частности, в высокий сезон (летние месяцы и сентябрь - ред.) практически "выбраны" места на курортах Кавказских Минеральных Вод, в Дагестане", - сказала Ломидзе. Она отметила, что туристы в этом году начали бронировать летние туры с зимы. "Россияне стремятся гарантировать себе отдых и покупают пакетные туры за четыре-шесть месяцев до начала сезона. В предыдущие два года картина была совершенно другой с небольшой глубиной бронирования", - отметила глава ассоциации.

https://ria.ru/20240412/ator-1939479742.html

https://ria.ru/20240322/sanatorii-1934770297.html

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россия, майя ломидзе