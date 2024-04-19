Рейтинг@Mail.ru
АТОР: мест в отелях Кавминвод и Дагестана на лето почти не осталось - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
07:19 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/ator-1940947490.html
АТОР: мест в отелях Кавминвод и Дагестана на лето почти не осталось
АТОР: мест в отелях Кавминвод и Дагестана на лето почти не осталось - РИА Новости, 19.04.2024
АТОР: мест в отелях Кавминвод и Дагестана на лето почти не осталось
Места в отелях на курортах Кавказских Минеральных Вод и Дагестана на лето практически разобраны, заявила в интервью РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T07:19
2024-04-19T07:19
туризм
россия
майя ломидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922256847_0:222:3246:2048_1920x0_80_0_0_969248516522922b9858198bbbd56e52.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Места в отелях на курортах Кавказских Минеральных Вод и Дагестана на лето практически разобраны, заявила в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Ранее в пятницу глава ассоциации сообщила РИА Новости, что прирост внутреннего турпотока по стране по итогам года ожидается на уровне 10-15% "Динамика роста туристического потока по России могла бы быть и выше, если бы на популярных российских направлениях было больше мест для размещения. В частности, в высокий сезон (летние месяцы и сентябрь - ред.) практически "выбраны" места на курортах Кавказских Минеральных Вод, в Дагестане", - сказала Ломидзе. Она отметила, что туристы в этом году начали бронировать летние туры с зимы. "Россияне стремятся гарантировать себе отдых и покупают пакетные туры за четыре-шесть месяцев до начала сезона. В предыдущие два года картина была совершенно другой с небольшой глубиной бронирования", - отметила глава ассоциации.
https://ria.ru/20240412/ator-1939479742.html
https://ria.ru/20240322/sanatorii-1934770297.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922256847_515:0:3246:2048_1920x0_80_0_0_579532ec61f31e57e971894179520bc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, майя ломидзе
Туризм, Россия, Майя Ломидзе
АТОР: мест в отелях Кавминвод и Дагестана на лето почти не осталось

АТОР: мест в отелях на курортах Кавминвод и Дагестана на лето почти не осталось

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на подножие горы Бештау и город Пятигорск
Вид на подножие горы Бештау и город Пятигорск - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вид на подножие горы Бештау и город Пятигорск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Места в отелях на курортах Кавказских Минеральных Вод и Дагестана на лето практически разобраны, заявила в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Ранее в пятницу глава ассоциации сообщила РИА Новости, что прирост внутреннего турпотока по стране по итогам года ожидается на уровне 10-15%
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
АТОР: турецкая авиакомпания не пустила троих россиян на рейс в Мексику
12 апреля, 00:40
"Динамика роста туристического потока по России могла бы быть и выше, если бы на популярных российских направлениях было больше мест для размещения. В частности, в высокий сезон (летние месяцы и сентябрь - ред.) практически "выбраны" места на курортах Кавказских Минеральных Вод, в Дагестане", - сказала Ломидзе.
Она отметила, что туристы в этом году начали бронировать летние туры с зимы. "Россияне стремятся гарантировать себе отдых и покупают пакетные туры за четыре-шесть месяцев до начала сезона. В предыдущие два года картина была совершенно другой с небольшой глубиной бронирования", - отметила глава ассоциации.
Девушка в медицинском центре на территории санаторно-курортного комплекса Мрия Резорт&СПА в Ялте - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Эксперты назвали регионы, санатории в которых пользуются наибольшим спросом
22 марта, 03:21
 
ТуризмРоссияМайя Ломидзе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала