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Страны G7 призвали снизить зависимость от России в сфере мирного атома - РИА Новости, 19.04.2024
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14:22 19.04.2024
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Страны G7 призвали снизить зависимость от России в сфере мирного атома
Страны G7 призвали снизить зависимость от России в сфере мирного атома - РИА Новости, 19.04.2024
Страны G7 призвали снизить зависимость от России в сфере мирного атома
Главы МИД G7 призвали лидеров своих стран рассмотреть варианты снижения зависимости от России в сфере мирного атома, сказано в документе, опубликованном по... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:22
2024-04-19T14:22
россия
g7
экономика
санкции в отношении россии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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КАПРИ (Италия), 19 апр – РИА Новости. Главы МИД G7 призвали лидеров своих стран рассмотреть варианты снижения зависимости от России в сфере мирного атома, сказано в документе, опубликованном по итогам встречи на итальянском острове Капри. "Мы напоминаем об обязательстве лидеров стран "большой семерки" оценить меры по снижению зависимости от поставок из России товаров гражданского ядерного назначения и оказать помощь странам, стремящимся диверсифицировать свои поставки", – говорится в тексте.
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россия, g7, экономика, санкции в отношении россии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, G7, Экономика, Санкции в отношении России, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Страны G7 призвали снизить зависимость от России в сфере мирного атома

Главы МИД G7 призвали снизить зависимость от России в сфере мирного атома

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнеры с обедненным гексафторидом урана
Контейнеры с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Контейнеры с обедненным гексафторидом урана. Архивное фото
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КАПРИ (Италия), 19 апр – РИА Новости. Главы МИД G7 призвали лидеров своих стран рассмотреть варианты снижения зависимости от России в сфере мирного атома, сказано в документе, опубликованном по итогам встречи на итальянском острове Капри.
"Мы напоминаем об обязательстве лидеров стран "большой семерки" оценить меры по снижению зависимости от поставок из России товаров гражданского ядерного назначения и оказать помощь странам, стремящимся диверсифицировать свои поставки", – говорится в тексте.
Стенд госкорпорации Росатом
Глава МАГАТЭ осудил возможные санкции Запада против "Росатома"
19 февраля, 21:45
 
РоссияG7ЭкономикаСанкции в отношении РоссииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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