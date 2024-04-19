https://ria.ru/20240419/atom-1941052668.html
Страны G7 призвали снизить зависимость от России в сфере мирного атома
Страны G7 призвали снизить зависимость от России в сфере мирного атома - РИА Новости, 19.04.2024
Страны G7 призвали снизить зависимость от России в сфере мирного атома
Главы МИД G7 призвали лидеров своих стран рассмотреть варианты снижения зависимости от России в сфере мирного атома, сказано в документе, опубликованном по... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:22
2024-04-19T14:22
2024-04-19T14:22
россия
g7
экономика
санкции в отношении россии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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КАПРИ (Италия), 19 апр – РИА Новости. Главы МИД G7 призвали лидеров своих стран рассмотреть варианты снижения зависимости от России в сфере мирного атома, сказано в документе, опубликованном по итогам встречи на итальянском острове Капри. "Мы напоминаем об обязательстве лидеров стран "большой семерки" оценить меры по снижению зависимости от поставок из России товаров гражданского ядерного назначения и оказать помощь странам, стремящимся диверсифицировать свои поставки", – говорится в тексте.
https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, g7, экономика, санкции в отношении россии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, G7, Экономика, Санкции в отношении России, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Страны G7 призвали снизить зависимость от России в сфере мирного атома
Главы МИД G7 призвали снизить зависимость от России в сфере мирного атома