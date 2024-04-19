https://ria.ru/20240419/atom-1941052668.html

Страны G7 призвали снизить зависимость от России в сфере мирного атома

Страны G7 призвали снизить зависимость от России в сфере мирного атома - РИА Новости, 19.04.2024

Страны G7 призвали снизить зависимость от России в сфере мирного атома

Главы МИД G7 призвали лидеров своих стран рассмотреть варианты снижения зависимости от России в сфере мирного атома, сказано в документе, опубликованном по... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:22

2024-04-19T14:22

2024-04-19T14:22

россия

g7

экономика

санкции в отношении россии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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КАПРИ (Италия), 19 апр – РИА Новости. Главы МИД G7 призвали лидеров своих стран рассмотреть варианты снижения зависимости от России в сфере мирного атома, сказано в документе, опубликованном по итогам встречи на итальянском острове Капри. "Мы напоминаем об обязательстве лидеров стран "большой семерки" оценить меры по снижению зависимости от поставок из России товаров гражданского ядерного назначения и оказать помощь странам, стремящимся диверсифицировать свои поставки", – говорится в тексте.

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, g7, экономика, санкции в отношении россии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"