https://ria.ru/20240419/ataka-1941139284.html

СМИ назвали цель атаки Израиля в Иране

СМИ назвали цель атаки Израиля в Иране - РИА Новости, 19.04.2024

СМИ назвали цель атаки Израиля в Иране

Целью атаки Израиля в Иране был радиолокатор системы ПВО, участвующий в защите ядерного объекта в Натанзе, сообщает телеканал ABC со ссылкой на официальное лицо РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T19:45

2024-04-19T19:45

2024-04-19T19:45

в мире

космос - риа наука

иран

израиль

исфахан

хосейн амир абдоллахиан

магатэ

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Целью атаки Израиля в Иране был радиолокатор системы ПВО, участвующий в защите ядерного объекта в Натанзе, сообщает телеканал ABC со ссылкой на официальное лицо из США. "Израильтяне нацеливались на радиолокатор системы ПВО, являющийся частью защиты ядерного объекта в Натанзе", - говорится в сообщении телеканала. Телеканал сообщал, что израильский истребитель во время атаки на Иран выпустил три ракеты. По предварительным оценкам, радиолокатор был выведен из строя, однако оценка еще не завершена. По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что дроны, сбитые над Исфаханом, не нанесли никакого ущерба, и обвинил "поддерживающие Израиль" СМИ в попытках преувеличить последствия атаки. Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю. Ранее МАГАТЭ сообщало, что Иран нарастил производство обогащенного до 60% урана в том числе на подземном объекте в Натанзе.

https://ria.ru/20240419/udar-1940938111.html

https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html

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израиль

исфахан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, космос - риа наука, иран, израиль, исфахан, хосейн амир абдоллахиан, магатэ, обострение ситуации между ираном и израилем