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Михалков заявил, что ему жаль уехавших из России талантливых артистов - РИА Новости, 19.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:20 19.04.2024 (обновлено: 18:01 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/artisty-1941104428.html
Михалков заявил, что ему жаль уехавших из России талантливых артистов
Михалков заявил, что ему жаль уехавших из России талантливых артистов - РИА Новости, 19.04.2024
Михалков заявил, что ему жаль уехавших из России талантливых артистов
Народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков заявил, что ему жаль уехавших из страны талантливых артистов, таких как комик Семен Слепаков*, признанный в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T17:20
2024-04-19T18:01
культура
россия
семен слепаков
никита михалков
новости культуры
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков заявил, что ему жаль уехавших из страны талантливых артистов, таких как комик Семен Слепаков*, признанный в РФ иноагентом. "Мне не жалко этих (уехавших из России - ред.) людей. Мне жалко талантливых. Мне жалко, допустим, Слепакова*, как талантливого человека, потому что талант его был востребован, интересен и происходил из страны России", - сказал Михалков на пресс-конференции. Он добавил, что уехавшие из страны артисты сделали это по своему желанию. "Они уехали из страны, где их любили, где им платили большие деньги. Почему они уехали? Потому что СВО, агрессия? Восемь лет бомбили мирных людей в Донецке и никто не чесался", - подчеркнул кинорежиссер.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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россия, семен слепаков, никита михалков, новости культуры
Культура, Россия, Семен Слепаков, Никита Михалков, Новости культуры
Михалков заявил, что ему жаль уехавших из России талантливых артистов

Михалков заявил, что ему жаль Слепакова и других уехавших из России талантов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент ММКФ Никита Михалков на брифинге в рамках 46-го Московского Международного кинофестиваля. 19 апреля 2024
Президент ММКФ Никита Михалков на брифинге в рамках 46-го Московского Международного кинофестиваля. 19 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент ММКФ Никита Михалков на брифинге в рамках 46-го Московского Международного кинофестиваля. 19 апреля 2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков заявил, что ему жаль уехавших из страны талантливых артистов, таких как комик Семен Слепаков*, признанный в РФ иноагентом.
"Мне не жалко этих (уехавших из России - ред.) людей. Мне жалко талантливых. Мне жалко, допустим, Слепакова*, как талантливого человека, потому что талант его был востребован, интересен и происходил из страны России", - сказал Михалков на пресс-конференции.
Он добавил, что уехавшие из страны артисты сделали это по своему желанию. "Они уехали из страны, где их любили, где им платили большие деньги. Почему они уехали? Потому что СВО, агрессия? Восемь лет бомбили мирных людей в Донецке и никто не чесался", - подчеркнул кинорежиссер.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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КультураРоссияСемен СлепаковНикита МихалковНовости культуры
 
 
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