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Лавров назвал действия США по отрыву Армении от России наглыми - РИА Новости, 19.04.2024
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13:29 19.04.2024 (обновлено: 14:26 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/armeniya-1941036103.html
Лавров назвал действия США по отрыву Армении от России наглыми
Лавров назвал действия США по отрыву Армении от России наглыми - РИА Новости, 19.04.2024
Лавров назвал действия США по отрыву Армении от России наглыми
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "наглыми" и "беспардонными" действия Вашингтона и Брюсселя по отрыву Армении от сотрудничества с Россией. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:29
2024-04-19T14:26
сергей лавров
никол пашинян
в мире
армения
сша
интервью лаврова российским сми
интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "наглыми" и "беспардонными" действия Вашингтона и Брюсселя по отрыву Армении от сотрудничества с Россией. Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что отношения с Москвой переживают не лучшие времена, но их важность трудно переоценить. "Мне кажется, это очень важные слова, потому что в известной степени это - реакция на наглые, беспардонные действия Запада - США и Евросоюза, прежде всего, - по отрыву Армении ускоренными темпами от Российской Федерации", - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
https://ria.ru/20240328/armeniya-1936459378.html
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Варвара Скокшина
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РИА Новости
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96
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60
353
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Лавров о действиях США и Евросоюза для отрыва Армении от России
Лавров о действиях США и Евросоюза для отрыва Армении от России
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сергей лавров, никол пашинян, в мире, армения, сша, интервью лаврова российским сми, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Сергей Лавров, Никол Пашинян, В мире, Армения, США, Интервью Лаврова российским СМИ, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Лавров назвал действия США по отрыву Армении от России наглыми

Лавров назвал действия США по отрыву Армении от России наглыми и беспардонными

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "наглыми" и "беспардонными" действия Вашингтона и Брюсселя по отрыву Армении от сотрудничества с Россией.
Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что отношения с Москвой переживают не лучшие времена, но их важность трудно переоценить.
"Мне кажется, это очень важные слова, потому что в известной степени это - реакция на наглые, беспардонные действия Запада - США и Евросоюза, прежде всего, - по отрыву Армении ускоренными темпами от Российской Федерации", - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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28 марта, 18:36
 
Сергей ЛавровНикол ПашинянВ миреАрменияСШАИнтервью Лаврова российским СМИИнтервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
 
 
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