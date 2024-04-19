https://ria.ru/20240419/armeniya-1941036103.html

Лавров назвал действия США по отрыву Армении от России наглыми

Лавров назвал действия США по отрыву Армении от России наглыми - РИА Новости, 19.04.2024

Лавров назвал действия США по отрыву Армении от России наглыми

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "наглыми" и "беспардонными" действия Вашингтона и Брюсселя по отрыву Армении от сотрудничества с Россией. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:29

2024-04-19T13:29

2024-04-19T14:26

сергей лавров

никол пашинян

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армения

сша

интервью лаврова российским сми

интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "наглыми" и "беспардонными" действия Вашингтона и Брюсселя по отрыву Армении от сотрудничества с Россией. Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что отношения с Москвой переживают не лучшие времена, но их важность трудно переоценить. "Мне кажется, это очень важные слова, потому что в известной степени это - реакция на наглые, беспардонные действия Запада - США и Евросоюза, прежде всего, - по отрыву Армении ускоренными темпами от Российской Федерации", - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

https://ria.ru/20240328/armeniya-1936459378.html

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Лавров о действиях США и Евросоюза для отрыва Армении от России Лавров о действиях США и Евросоюза для отрыва Армении от России 2024-04-19T13:29 true PT0M51S

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Варвара Скокшина

сергей лавров, никол пашинян, в мире, армения, сша, интервью лаврова российским сми, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024