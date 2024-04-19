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Депутата Сергиево-Посадского округа арестовали по делу о взятке
Депутата Сергиево-Посадского округа арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 19.04.2024
Депутата Сергиево-Посадского округа арестовали по делу о взятке
Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал депутата Сергиево-Посадского городского округа Владимира Корощенко по делу о даче взятки, сообщили РИА... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T21:09
2024-04-19T21:09
2024-04-19T21:09
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал депутата Сергиево-Посадского городского округа Владимира Корощенко по делу о даче взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 19 апреля 2024 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Корощенко Владимира Валентиновича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 291 , ч.5 ст. 291 УК РФ, на срок 2 месяца 00 суток, то есть до 17 июня 2024 года", - сказала собеседница агентства. Корощенко вменяют два эпизода по статье о даче крупной взятки. Детали уголовного дела РИА Новости в суде не уточнили.
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Депутата Сергиево-Посадского округа арестовали по делу о взятке
Суд арестовал депутата Сергиево-Посадского округа Корощенко по делу о взятке