https://ria.ru/20240419/arest-1941151547.html

Депутата Сергиево-Посадского округа арестовали по делу о взятке

Депутата Сергиево-Посадского округа арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 19.04.2024

Депутата Сергиево-Посадского округа арестовали по делу о взятке

Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал депутата Сергиево-Посадского городского округа Владимира Корощенко по делу о даче взятки, сообщили РИА... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T21:09

2024-04-19T21:09

2024-04-19T21:09

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал депутата Сергиево-Посадского городского округа Владимира Корощенко по делу о даче взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 19 апреля 2024 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Корощенко Владимира Валентиновича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 291 , ч.5 ст. 291 УК РФ, на срок 2 месяца 00 суток, то есть до 17 июня 2024 года", - сказала собеседница агентства. Корощенко вменяют два эпизода по статье о даче крупной взятки. Детали уголовного дела РИА Новости в суде не уточнили.

https://ria.ru/20231227/belousov-1918508750.html

москва

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия