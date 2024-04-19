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Курьера, доставившего бомбу для подрыва машины Прозорова, арестовали

Курьера, доставившего бомбу для подрыва машины Прозорова, арестовали - РИА Новости, 19.04.2024

Курьера, доставившего бомбу для подрыва машины Прозорова, арестовали

Замоскворецкий суд Москвы арестовал курьера, доставившего в Россию компоненты бомбы, с помощью которой была подорвана машина экс-сотрудника СБУ Василия... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T20:26

2024-04-19T20:26

2024-04-19T20:39

происшествия

служба безопасности украины

василий прозоров

москва

авто

россия

молдавия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал курьера, доставившего в Россию компоненты бомбы, с помощью которой была подорвана машина экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении обвиняемого Паскаря Ивана Ивановича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 26 суток, до 12 июня 2024 года", - сказал собеседник агентства.Накануне этот же суд арестовал исполнителя преступления Владимира Головченко.По данным ФСБ, гражданин России и Молдавии 1994 года рождения получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства и на автомобиле доставил ее в Москву, где бомбу собрали и прикрепили к днищу Toyota Land Cruiser Prado. Подрыв произошел 12 апреля у дома на Коровинском шоссе, Прозоров отделался легкими травмами.

москва

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молдавия

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Наталья Макарова

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Полное видео ФСБ с задержанным курьером, который привез компоненты взрывчатки для подрыва автомобиля Прозорова Полное видео ФСБ с задержанным курьером, который привез компоненты взрывчатки для подрыва автомобиля Прозорова в Москву. 2024-04-19T20:26 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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