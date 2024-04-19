https://ria.ru/20240419/arest-1941145153.html
Курьера, доставившего бомбу для подрыва машины Прозорова, арестовали
Курьера, доставившего бомбу для подрыва машины Прозорова, арестовали - РИА Новости, 19.04.2024
Курьера, доставившего бомбу для подрыва машины Прозорова, арестовали
Замоскворецкий суд Москвы арестовал курьера, доставившего в Россию компоненты бомбы, с помощью которой была подорвана машина экс-сотрудника СБУ Василия... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T20:26
2024-04-19T20:26
2024-04-19T20:39
происшествия
служба безопасности украины
василий прозоров
москва
авто
россия
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал курьера, доставившего в Россию компоненты бомбы, с помощью которой была подорвана машина экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении обвиняемого Паскаря Ивана Ивановича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 26 суток, до 12 июня 2024 года", - сказал собеседник агентства.Накануне этот же суд арестовал исполнителя преступления Владимира Головченко.По данным ФСБ, гражданин России и Молдавии 1994 года рождения получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства и на автомобиле доставил ее в Москву, где бомбу собрали и прикрепили к днищу Toyota Land Cruiser Prado. Подрыв произошел 12 апреля у дома на Коровинском шоссе, Прозоров отделался легкими травмами.
москва
россия
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
Полное видео ФСБ с задержанным курьером, который привез компоненты взрывчатки для подрыва автомобиля Прозорова
Полное видео ФСБ с задержанным курьером, который привез компоненты взрывчатки для подрыва автомобиля Прозорова в Москву.
2024-04-19T20:26
true
PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, служба безопасности украины, василий прозоров, москва, видео, авто, россия, молдавия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), toyota corolla
Происшествия, Служба безопасности Украины, Василий Прозоров, Москва, Авто, Россия, Молдавия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Toyota Corolla
Курьера, доставившего бомбу для подрыва машины Прозорова, арестовали
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал курьера, доставившего в Россию компоненты бомбы, с помощью которой была подорвана машина экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, сообщили РИА Новости в суде.
2024-04-19T20:26
true
PT1M31S
Курьера, доставившего бомбу для подрыва машины Прозорова, арестовали
Суд в Москве арестовал курьера, доставившего бомбу для подрыва машины Прозорова