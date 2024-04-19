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Курьера, доставившего бомбу для подрыва машины Прозорова, арестовали - РИА Новости, 19.04.2024
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20:26 19.04.2024 (обновлено: 20:39 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/arest-1941145153.html
Курьера, доставившего бомбу для подрыва машины Прозорова, арестовали
Курьера, доставившего бомбу для подрыва машины Прозорова, арестовали - РИА Новости, 19.04.2024
Курьера, доставившего бомбу для подрыва машины Прозорова, арестовали
Замоскворецкий суд Москвы арестовал курьера, доставившего в Россию компоненты бомбы, с помощью которой была подорвана машина экс-сотрудника СБУ Василия... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T20:26
2024-04-19T20:39
происшествия
служба безопасности украины
василий прозоров
москва
авто
россия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал курьера, доставившего в Россию компоненты бомбы, с помощью которой была подорвана машина экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении обвиняемого Паскаря Ивана Ивановича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 26 суток, до 12 июня 2024 года", - сказал собеседник агентства.Накануне этот же суд арестовал исполнителя преступления Владимира Головченко.По данным ФСБ, гражданин России и Молдавии 1994 года рождения получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства и на автомобиле доставил ее в Москву, где бомбу собрали и прикрепили к днищу Toyota Land Cruiser Prado. Подрыв произошел 12 апреля у дома на Коровинском шоссе, Прозоров отделался легкими травмами.
москва
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Полное видео ФСБ с задержанным курьером, который привез компоненты взрывчатки для подрыва автомобиля Прозорова
Полное видео ФСБ с задержанным курьером, который привез компоненты взрывчатки для подрыва автомобиля Прозорова в Москву.
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происшествия, служба безопасности украины, василий прозоров, москва, видео, авто, россия, молдавия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), toyota corolla
Происшествия, Служба безопасности Украины, Василий Прозоров, Москва, Авто, Россия, Молдавия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Toyota Corolla
Курьера, доставившего бомбу для подрыва машины Прозорова, арестовали
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал курьера, доставившего в Россию компоненты бомбы, с помощью которой была подорвана машина экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, сообщили РИА Новости в суде.
2024-04-19T20:26
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Курьера, доставившего бомбу для подрыва машины Прозорова, арестовали

Суд в Москве арестовал курьера, доставившего бомбу для подрыва машины Прозорова

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал курьера, доставившего в Россию компоненты бомбы, с помощью которой была подорвана машина экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении обвиняемого Паскаря Ивана Ивановича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 26 суток, до 12 июня 2024 года", - сказал собеседник агентства.
Накануне этот же суд арестовал исполнителя преступления Владимира Головченко.
По данным ФСБ, гражданин России и Молдавии 1994 года рождения получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства и на автомобиле доставил ее в Москву, где бомбу собрали и прикрепили к днищу Toyota Land Cruiser Prado. Подрыв произошел 12 апреля у дома на Коровинском шоссе, Прозоров отделался легкими травмами.
 
ПроисшествияСлужба безопасности УкраиныВасилий ПрозоровМоскваАвтоРоссияМолдавияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Toyota Corolla
 
 
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