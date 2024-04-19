Экс-министра энергетики Подмосковья отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест экс-министра энергетики Подмосковья Самарина
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыБывший министр энергетики Московской области Александр Самарин в Басманном районном суде города Москвы
Бывший министр энергетики Московской области Александр Самарин в Басманном районном суде города Москвы
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего министра энергетики Подмосковья Александра Самарина за злоупотребление полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства органов предварительного расследования и в отношении Самарина Александра Юрьевича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 суток, до 17 июня 2024 года, с установлением на период домашнего ареста определенных запретов", - сказал собеседник агентства.
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Таким образом, суд отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу Самарина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). В суде сообщили, что, по версии следствия, "Самарин, занимая должность министра энергетики Московской области, знал о неэффективности и формальном подходе проведенных мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения в г.о. Подольск, не организовал должным образом работу комиссий по приемке объектов теплоснабжения, формально подошел к выполнению должностных обязанностей по обеспечению жителей Подмосковья горячим тепло- и водоснабжением", - рассказали в инстанции. Там добавили, что Самарин, как полагает следствие, достоверно знал о необходимости принятия срочных, системных и эффективных мер со стороны министерства по организации проведения реконструкции и модернизации теплосетей городского округа, но не предпринимал должных мер, "в результате чего произошла авария на трубопроводе теплосети, которая привела к разморожению единой теплосистемы микрорайона в г.о. Подольск".
По мнению следствия , в результате аварии был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера с региональным уровнем реагирования на территории городского округа Подольск. Жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб. Сумма ущерба не уточняется.
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