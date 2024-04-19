https://ria.ru/20240419/arest-1941088424.html

Экс-министра энергетики Подмосковья отправили под домашний арест

Экс-министра энергетики Подмосковья отправили под домашний арест - РИА Новости, 19.04.2024

Экс-министра энергетики Подмосковья отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего министра энергетики Подмосковья Александра Самарина за злоупотребление полномочиями, сообщили РИА... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T16:19

2024-04-19T16:19

2024-04-19T16:34

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего министра энергетики Подмосковья Александра Самарина за злоупотребление полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Басманного районного суда города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства органов предварительного расследования и в отношении Самарина Александра Юрьевича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 суток, до 17 июня 2024 года, с установлением на период домашнего ареста определенных запретов", - сказал собеседник агентства.Таким образом, суд отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу Самарина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). В суде сообщили, что, по версии следствия, "Самарин, занимая должность министра энергетики Московской области, знал о неэффективности и формальном подходе проведенных мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения в г.о. Подольск, не организовал должным образом работу комиссий по приемке объектов теплоснабжения, формально подошел к выполнению должностных обязанностей по обеспечению жителей Подмосковья горячим тепло- и водоснабжением", - рассказали в инстанции. Там добавили, что Самарин, как полагает следствие, достоверно знал о необходимости принятия срочных, системных и эффективных мер со стороны министерства по организации проведения реконструкции и модернизации теплосетей городского округа, но не предпринимал должных мер, "в результате чего произошла авария на трубопроводе теплосети, которая привела к разморожению единой теплосистемы микрорайона в г.о. Подольск".По мнению следствия , в результате аварии был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера с региональным уровнем реагирования на территории городского округа Подольск. Жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб. Сумма ущерба не уточняется.

https://ria.ru/20231122/arest-1911196747.html

https://ria.ru/20240415/vzyatochnichestvo-1940232143.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия