https://ria.ru/20240419/arest-1941066122.html
СК потребовал ареста еще одного фигуранта дела о подрыве машины Прозорова
СК потребовал ареста еще одного фигуранта дела о подрыве машины Прозорова - РИА Новости, 19.04.2024
СК потребовал ареста еще одного фигуранта дела о подрыве машины Прозорова
В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте курьера, доставившего в Россию компоненты бомбы, с помощью которой была подорвана машина РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:04
2024-04-19T15:04
2024-04-19T15:05
происшествия
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россия
молдавия
василий прозоров
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте курьера, доставившего в Россию компоненты бомбы, с помощью которой была подорвана машина экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Накануне этот же суд арестовал исполнителя преступления Владимира Головченко. По данным ФСБ, гражданин России и Молдавии 1994 года рождения получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства и на автомобиле доставил ее в Москву, где бомбу собрали и прикрепили к днищу Toyota Land Cruiser Prado. Подрыв произошел 12 апреля у дома на Коровинском шоссе, Прозоров отделался легкими травмами.
https://ria.ru/20240417/prozorov-1940564966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, россия, молдавия, василий прозоров, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), toyota corolla, следственный комитет россии (ск рф)
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СК потребовал ареста еще одного фигуранта дела о подрыве машины Прозорова
СК попросил арестовать курьера, доставившего бомбу для подрыва машины Прозорова