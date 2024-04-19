https://ria.ru/20240419/arest-1941066122.html

СК потребовал ареста еще одного фигуранта дела о подрыве машины Прозорова

СК потребовал ареста еще одного фигуранта дела о подрыве машины Прозорова - РИА Новости, 19.04.2024

СК потребовал ареста еще одного фигуранта дела о подрыве машины Прозорова

В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте курьера, доставившего в Россию компоненты бомбы, с помощью которой была подорвана машина РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:04

2024-04-19T15:04

2024-04-19T15:05

происшествия

авто

москва

россия

молдавия

василий прозоров

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте курьера, доставившего в Россию компоненты бомбы, с помощью которой была подорвана машина экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Накануне этот же суд арестовал исполнителя преступления Владимира Головченко. По данным ФСБ, гражданин России и Молдавии 1994 года рождения получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства и на автомобиле доставил ее в Москву, где бомбу собрали и прикрепили к днищу Toyota Land Cruiser Prado. Подрыв произошел 12 апреля у дома на Коровинском шоссе, Прозоров отделался легкими травмами.

https://ria.ru/20240417/prozorov-1940564966.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва, россия, молдавия, василий прозоров, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), toyota corolla, следственный комитет россии (ск рф)