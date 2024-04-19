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СК потребовал ареста еще одного фигуранта дела о подрыве машины Прозорова - РИА Новости, 19.04.2024
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15:04 19.04.2024 (обновлено: 15:05 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/arest-1941066122.html
СК потребовал ареста еще одного фигуранта дела о подрыве машины Прозорова
СК потребовал ареста еще одного фигуранта дела о подрыве машины Прозорова - РИА Новости, 19.04.2024
СК потребовал ареста еще одного фигуранта дела о подрыве машины Прозорова
В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте курьера, доставившего в Россию компоненты бомбы, с помощью которой была подорвана машина РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:04
2024-04-19T15:05
происшествия
авто
москва
россия
молдавия
василий прозоров
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте курьера, доставившего в Россию компоненты бомбы, с помощью которой была подорвана машина экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Накануне этот же суд арестовал исполнителя преступления Владимира Головченко. По данным ФСБ, гражданин России и Молдавии 1994 года рождения получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства и на автомобиле доставил ее в Москву, где бомбу собрали и прикрепили к днищу Toyota Land Cruiser Prado. Подрыв произошел 12 апреля у дома на Коровинском шоссе, Прозоров отделался легкими травмами.
https://ria.ru/20240417/prozorov-1940564966.html
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происшествия, авто, москва, россия, молдавия, василий прозоров, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), toyota corolla, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Москва, Россия, Молдавия, Василий Прозоров, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Toyota Corolla, Следственный комитет России (СК РФ)
СК потребовал ареста еще одного фигуранта дела о подрыве машины Прозорова

СК попросил арестовать курьера, доставившего бомбу для подрыва машины Прозорова

© Кадр видео очевидцаМесто взрыва автомобиля на севере Москвы
Место взрыва автомобиля на севере Москвы
© Кадр видео очевидца
Место взрыва автомобиля на севере Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте курьера, доставившего в Россию компоненты бомбы, с помощью которой была подорвана машина экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, сообщили РИА Новости в суде.
«
"В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
Накануне этот же суд арестовал исполнителя преступления Владимира Головченко.
По данным ФСБ, гражданин России и Молдавии 1994 года рождения получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства и на автомобиле доставил ее в Москву, где бомбу собрали и прикрепили к днищу Toyota Land Cruiser Prado. Подрыв произошел 12 апреля у дома на Коровинском шоссе, Прозоров отделался легкими травмами.
Полное видео ФСБ с задержанным курьером, который привез компоненты взрывчатки для подрыва автомобиля Прозорова
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ПроисшествияАвтоМоскваРоссияМолдавияВасилий ПрозоровСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Toyota CorollaСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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