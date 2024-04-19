https://ria.ru/20240419/arest-1940966839.html

Во Владивостоке арестовали подростков, избивших иностранца и ребенка

Во Владивостоке арестовали подростков, избивших иностранца и ребенка - РИА Новости, 19.04.2024

Во Владивостоке арестовали подростков, избивших иностранца и ребенка

Подростки, подозреваемые в нанесении побоев иностранцу и ребенку во Владивостоке, арестованы на 2 месяца, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T09:36

2024-04-19T09:36

2024-04-19T10:16

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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Подростки, подозреваемые в нанесении побоев иностранцу и ребенку во Владивостоке, арестованы на 2 месяца, сообщает прокуратура Приморья. "Представитель прокуратуры Первореченского района города Владивостока поддержал ходатайство следователя об избрании меры пересечения двум несовершеннолетним, обвиняемый в хулиганстве. С учетом позиции прокурора двое подростков, 2009 и 2010 г. р., заключены под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении. По версии следствия, двое подростков 2009 и 2010 годов рождения 5 марта возле торгового центра на улице Баляева во Владивостоке "применили насилие в отношении иностранного гражданина". Эти же подростки 12 апреля возле школы №67 избили несовершеннолетнего 2010 года рождения, который попал в больницу с сотрясением мозга. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Прокуратура региона также сообщала о проверке исполнения требований законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. А в полиции отмечали, что родители подростков привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, материалы также направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

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происшествия, владивосток, россия