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Во Владивостоке арестовали подростков, избивших иностранца и ребенка
Во Владивостоке арестовали подростков, избивших иностранца и ребенка - РИА Новости, 19.04.2024
Во Владивостоке арестовали подростков, избивших иностранца и ребенка
Подростки, подозреваемые в нанесении побоев иностранцу и ребенку во Владивостоке, арестованы на 2 месяца, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T09:36
2024-04-19T09:36
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Подростки, подозреваемые в нанесении побоев иностранцу и ребенку во Владивостоке, арестованы на 2 месяца, сообщает прокуратура Приморья. "Представитель прокуратуры Первореченского района города Владивостока поддержал ходатайство следователя об избрании меры пересечения двум несовершеннолетним, обвиняемый в хулиганстве. С учетом позиции прокурора двое подростков, 2009 и 2010 г. р., заключены под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении. По версии следствия, двое подростков 2009 и 2010 годов рождения 5 марта возле торгового центра на улице Баляева во Владивостоке "применили насилие в отношении иностранного гражданина". Эти же подростки 12 апреля возле школы №67 избили несовершеннолетнего 2010 года рождения, который попал в больницу с сотрясением мозга. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Прокуратура региона также сообщала о проверке исполнения требований законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. А в полиции отмечали, что родители подростков привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, материалы также направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
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Происшествия, Владивосток, Россия, Специальная военная операция на Украине
Во Владивостоке арестовали подростков, избивших иностранца и ребенка
Во Владивостоке арестовали на два месяца подозреваемых в избиении двух человек
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Подростки, подозреваемые в нанесении побоев иностранцу и ребенку во Владивостоке, арестованы на 2 месяца, сообщает прокуратура Приморья.
«
"Представитель прокуратуры Первореченского района города Владивостока поддержал ходатайство следователя об избрании меры пересечения двум несовершеннолетним, обвиняемый в хулиганстве. С учетом позиции прокурора двое подростков, 2009 и 2010 г. р., заключены под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.
По версии следствия, двое подростков 2009 и 2010 годов рождения 5 марта возле торгового центра на улице Баляева во Владивостоке "применили насилие в отношении иностранного гражданина". Эти же подростки 12 апреля возле школы №67 избили несовершеннолетнего 2010 года рождения, который попал в больницу с сотрясением мозга.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Прокуратура региона также сообщала о проверке исполнения требований законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. А в полиции отмечали, что родители подростков привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, материалы также направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.