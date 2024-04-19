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Хакеры Anonymous утверждают, что взломали базы данных ЦАХАЛ - РИА Новости, 19.04.2024
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16:07 19.04.2024 (обновлено: 16:52 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/anonymous-1941083976.html
Хакеры Anonymous утверждают, что взломали базы данных ЦАХАЛ
Хакеры Anonymous утверждают, что взломали базы данных ЦАХАЛ - РИА Новости, 19.04.2024
Хакеры Anonymous утверждают, что взломали базы данных ЦАХАЛ
Группа хакеров Anonymous пообещала обнародовать документы из базы данных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет The Jerusalem Post со ссылкой на ее заявление. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T16:07
2024-04-19T16:52
в мире
anonymous
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Группа хакеров Anonymous пообещала обнародовать документы из базы данных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет The Jerusalem Post со ссылкой на ее заявление."Организация хакеров Anonymous в пятницу опубликовала заявление, в котором утверждает, что она взломала (базы данных. — Прим. ред.) ЦАХАЛ и, согласно заявлению, продемонстрирует, предположительно, военные документы", — говорится в публикации.По словам хакеров, в их распоряжении более 20 гигабайт данных, среди которых более 233 тысяч документов. На видео, которым сопровождалось заявление, есть слайды презентаций с логотипами управлений Генерального штаба. Как пишет газета, неизвестно, насколько показанные документы достоверны.По оценкам ЦАХАЛ, вероятность утечки информации минимальна.
https://ria.ru/20240412/khakery-1939483670.html
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в мире, anonymous, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Anonymous, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Хакеры Anonymous утверждают, что взломали базы данных ЦАХАЛ

Хакеры Anonymous пообещали обнародовать документы из базы данных ЦАХАЛ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Группа хакеров Anonymous пообещала обнародовать документы из базы данных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет The Jerusalem Post со ссылкой на ее заявление.
"Организация хакеров Anonymous в пятницу опубликовала заявление, в котором утверждает, что она взломала (базы данных. — Прим. ред.) ЦАХАЛ и, согласно заявлению, продемонстрирует, предположительно, военные документы", — говорится в публикации.
По словам хакеров, в их распоряжении более 20 гигабайт данных, среди которых более 233 тысяч документов. На видео, которым сопровождалось заявление, есть слайды презентаций с логотипами управлений Генерального штаба. Как пишет газета, неизвестно, насколько показанные документы достоверны.
По оценкам ЦАХАЛ, вероятность утечки информации минимальна.
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В миреAnonymousАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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