Рейтинг@Mail.ru
Бельгия после перерыва в три месяца возобновила ввоз алмазов из России - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:19 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/almazy-1940939911.html
Бельгия после перерыва в три месяца возобновила ввоз алмазов из России
Бельгия после перерыва в три месяца возобновила ввоз алмазов из России - РИА Новости, 19.04.2024
Бельгия после перерыва в три месяца возобновила ввоз алмазов из России
Бельгия в феврале импортировала партию промышленных алмазов из России после перерыва в три месяца, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T05:19
2024-04-19T05:19
экономика
бельгия
россия
антверпен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/25/1558152510_0:879:2047:2030_1920x0_80_0_0_df78ab0e639954c0506b8b60d25bf4a9.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Бельгия в феврале импортировала партию промышленных алмазов из России после перерыва в три месяца, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы. Так, в конце зимы Бельгия импортировала 25 килограммов промышленных алмазов стоимостью 197 тысяч евро. Это стало первой поставкой с октября и крупнейшей с прошлого апреля. В прошлом году Бельгия приобрела у России промышленных алмазов на 3 миллиона евро. Евросоюз 18 декабря в сотрудничестве со странами "семерки" в рамках 12-го пакета антироссийских санкций запретил импорт необработанных российских алмазов с 1 января 2024 года. При этом, за исключением Бельгии, эти страны не были крупными покупателями российских камней - в 2022 году, как ранее сообщало агентство, на них приходилось менее 1% российского экспорта. С 1 марта западные страны начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. После этого ряд западных СМИ распространили письмо, которое направили в Международный алмазный центр Антверпена (AWDC) бизнесмены, занятые в торговле алмазами. В нем они заявили о длительных и дорогостоящих задержках, с которыми уже сталкиваются, а также о негативном влиянии ограничений на все свои операции и призвали к пересмотру новых процедур "из-за угрозы подрыва многовековой торговли алмазами в Антверпене". В ответ регулятор признал, что санкции привели к нарушениям в поставках в крупнейший мировой центр торговли алмазами в бельгийском Антверпене из-за новых требований по декларированию и таможенному оформлению драгоценных камней.
https://ria.ru/20240328/almazy-1936238281.html
https://ria.ru/20240315/almazy-1933095593.html
бельгия
россия
антверпен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/25/1558152510_0:687:2047:2222_1920x0_80_0_0_63740d80485050762378ce586435bc01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, бельгия, россия, антверпен
Экономика, Бельгия, Россия, Антверпен
Бельгия после перерыва в три месяца возобновила ввоз алмазов из России

Бельгия в феврале возобновила ввоз промышленных алмазов из России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАлмазы
Алмазы - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Алмазы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Бельгия в феврале импортировала партию промышленных алмазов из России после перерыва в три месяца, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы.
Так, в конце зимы Бельгия импортировала 25 килограммов промышленных алмазов стоимостью 197 тысяч евро. Это стало первой поставкой с октября и крупнейшей с прошлого апреля.
Центр сортировки алмазов акционерной компании Алроса в городе Мирный Республики Саха - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
"Рынок в хаосе": Европа в ужасе из-за российского сырья
28 марта, 08:00
В прошлом году Бельгия приобрела у России промышленных алмазов на 3 миллиона евро.
Евросоюз 18 декабря в сотрудничестве со странами "семерки" в рамках 12-го пакета антироссийских санкций запретил импорт необработанных российских алмазов с 1 января 2024 года. При этом, за исключением Бельгии, эти страны не были крупными покупателями российских камней - в 2022 году, как ранее сообщало агентство, на них приходилось менее 1% российского экспорта.
С 1 марта западные страны начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. После этого ряд западных СМИ распространили письмо, которое направили в Международный алмазный центр Антверпена (AWDC) бизнесмены, занятые в торговле алмазами. В нем они заявили о длительных и дорогостоящих задержках, с которыми уже сталкиваются, а также о негативном влиянии ограничений на все свои операции и призвали к пересмотру новых процедур "из-за угрозы подрыва многовековой торговли алмазами в Антверпене".
В ответ регулятор признал, что санкции привели к нарушениям в поставках в крупнейший мировой центр торговли алмазами в бельгийском Антверпене из-за новых требований по декларированию и таможенному оформлению драгоценных камней.
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Бельгию допустили к проверке алмазов для допуска к рынку ЕС
15 марта, 06:17
 
ЭкономикаБельгияРоссияАнтверпен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала