https://ria.ru/20240419/aeroporty-1940937810.html
Московские аэропорты работают штатно на фоне сильных дождей
Московские аэропорты работают штатно на фоне сильных дождей - РИА Новости, 19.04.2024
Московские аэропорты работают штатно на фоне сильных дождей
Аэропорты московского региона - "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" - работают штатно на фоне сильных дождей в столице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T04:29
2024-04-19T04:29
2024-04-19T04:29
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роман вильфанд
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
гидрометцентр
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Аэропорты московского региона - "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" - работают штатно на фоне сильных дождей в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центр европейской России выходит циклон с юга, который напитался влагой над Средиземным морем. В Москве за ночь с четверга на пятницу может выпасть до двух третей месячной нормы осадков. В столичном комплексе городского хозяйства сообщали, что в четверг и пятницу в Москве ожидается дождь, гроза и порывы сильного ветра. "Домодедово" – всепогодный аэропорт. Ухудшение погодных условий в московском регионе не привело в DME к отмене и задержкам рейсов по метеоусловиям. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется планово. Все службы аэропорта "Домодедово" укомплектованы необходимым количеством людей и техники с учетом погодных условий. Производственные системы работают стабильно", - рассказали в пресс-службе "Домодедово". Представитель аэропорта "Жуковский" сказал, что воздушная гавань также работает штатно. "В течение дня без погодных ограничений и происшествий. В настоящее время работаем в штатном режиме", - сообщил он. В "Шереметьево" тоже не отмечают проблем и задержек рейсов на фоне погоды. "Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе авиагавани.
https://ria.ru/20240403/transport-1937670079.html
https://ria.ru/20240419/vilfand-1940936385.html
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общество, москва, россия, средиземное море, роман вильфанд, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Средиземное море, Роман Вильфанд, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Гидрометцентр
Московские аэропорты работают штатно на фоне сильных дождей
"Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" работают штатно на фоне сильных дождей
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Аэропорты московского региона - "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" - работают штатно на фоне сильных дождей в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
рассказал, что в центр европейской России
выходит циклон с юга, который напитался влагой над Средиземным морем
. В Москве
за ночь с четверга на пятницу может выпасть до двух третей месячной нормы осадков. В столичном комплексе городского хозяйства сообщали, что в четверг и пятницу в Москве ожидается дождь, гроза и порывы сильного ветра.
"Домодедово" – всепогодный аэропорт. Ухудшение погодных условий в московском регионе не привело в DME к отмене и задержкам рейсов по метеоусловиям. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется планово. Все службы аэропорта "Домодедово" укомплектованы необходимым количеством людей и техники с учетом погодных условий. Производственные системы работают стабильно", - рассказали в пресс-службе "Домодедово".
Представитель аэропорта "Жуковский" сказал, что воздушная гавань также работает штатно. "В течение дня без погодных ограничений и происшествий. В настоящее время работаем в штатном режиме", - сообщил он.
В "Шереметьево" тоже не отмечают проблем и задержек рейсов на фоне погоды.
"Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе авиагавани.