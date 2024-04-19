Рейтинг@Mail.ru
Московские аэропорты работают штатно на фоне сильных дождей - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:29 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/aeroporty-1940937810.html
Московские аэропорты работают штатно на фоне сильных дождей
Московские аэропорты работают штатно на фоне сильных дождей - РИА Новости, 19.04.2024
Московские аэропорты работают штатно на фоне сильных дождей
Аэропорты московского региона - "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" - работают штатно на фоне сильных дождей в столице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T04:29
2024-04-19T04:29
общество
москва
россия
средиземное море
роман вильфанд
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1f/1591706142_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_26c7380be8793fd4aea24b27b7cb62df.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Аэропорты московского региона - "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" - работают штатно на фоне сильных дождей в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центр европейской России выходит циклон с юга, который напитался влагой над Средиземным морем. В Москве за ночь с четверга на пятницу может выпасть до двух третей месячной нормы осадков. В столичном комплексе городского хозяйства сообщали, что в четверг и пятницу в Москве ожидается дождь, гроза и порывы сильного ветра. "Домодедово" – всепогодный аэропорт. Ухудшение погодных условий в московском регионе не привело в DME к отмене и задержкам рейсов по метеоусловиям. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется планово. Все службы аэропорта "Домодедово" укомплектованы необходимым количеством людей и техники с учетом погодных условий. Производственные системы работают стабильно", - рассказали в пресс-службе "Домодедово". Представитель аэропорта "Жуковский" сказал, что воздушная гавань также работает штатно. "В течение дня без погодных ограничений и происшествий. В настоящее время работаем в штатном режиме", - сообщил он. В "Шереметьево" тоже не отмечают проблем и задержек рейсов на фоне погоды. "Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе авиагавани.
https://ria.ru/20240403/transport-1937670079.html
https://ria.ru/20240419/vilfand-1940936385.html
москва
россия
средиземное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1f/1591706142_125:0:2748:1967_1920x0_80_0_0_50fd984e4a9f62cf72f963c48d48481e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, средиземное море, роман вильфанд, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Средиземное море, Роман Вильфанд, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Гидрометцентр
Московские аэропорты работают штатно на фоне сильных дождей

"Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" работают штатно на фоне сильных дождей

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСамолет на взлетной полосе в аэропорту Домодедово
Самолет на взлетной полосе в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Самолет на взлетной полосе в аэропорту Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Аэропорты московского региона - "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" - работают штатно на фоне сильных дождей в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центр европейской России выходит циклон с юга, который напитался влагой над Средиземным морем. В Москве за ночь с четверга на пятницу может выпасть до двух третей месячной нормы осадков. В столичном комплексе городского хозяйства сообщали, что в четверг и пятницу в Москве ожидается дождь, гроза и порывы сильного ветра.
Автомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт
3 апреля, 18:05
"Домодедово" – всепогодный аэропорт. Ухудшение погодных условий в московском регионе не привело в DME к отмене и задержкам рейсов по метеоусловиям. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется планово. Все службы аэропорта "Домодедово" укомплектованы необходимым количеством людей и техники с учетом погодных условий. Производственные системы работают стабильно", - рассказали в пресс-службе "Домодедово".
Представитель аэропорта "Жуковский" сказал, что воздушная гавань также работает штатно. "В течение дня без погодных ограничений и происшествий. В настоящее время работаем в штатном режиме", - сообщил он.
В "Шереметьево" тоже не отмечают проблем и задержек рейсов на фоне погоды.
"Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе авиагавани.
Девушка у фонтана в Историческом сквере в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в некоторых регионах
03:46
 
ОбществоМоскваРоссияСредиземное мореРоман ВильфандДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Гидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала