https://ria.ru/20240419/aeroporty-1940937810.html

Московские аэропорты работают штатно на фоне сильных дождей

Московские аэропорты работают штатно на фоне сильных дождей - РИА Новости, 19.04.2024

Московские аэропорты работают штатно на фоне сильных дождей

Аэропорты московского региона - "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" - работают штатно на фоне сильных дождей в столице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T04:29

2024-04-19T04:29

2024-04-19T04:29

общество

москва

россия

средиземное море

роман вильфанд

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

гидрометцентр

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Аэропорты московского региона - "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" - работают штатно на фоне сильных дождей в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центр европейской России выходит циклон с юга, который напитался влагой над Средиземным морем. В Москве за ночь с четверга на пятницу может выпасть до двух третей месячной нормы осадков. В столичном комплексе городского хозяйства сообщали, что в четверг и пятницу в Москве ожидается дождь, гроза и порывы сильного ветра. "Домодедово" – всепогодный аэропорт. Ухудшение погодных условий в московском регионе не привело в DME к отмене и задержкам рейсов по метеоусловиям. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется планово. Все службы аэропорта "Домодедово" укомплектованы необходимым количеством людей и техники с учетом погодных условий. Производственные системы работают стабильно", - рассказали в пресс-службе "Домодедово". Представитель аэропорта "Жуковский" сказал, что воздушная гавань также работает штатно. "В течение дня без погодных ограничений и происшествий. В настоящее время работаем в штатном режиме", - сообщил он. В "Шереметьево" тоже не отмечают проблем и задержек рейсов на фоне погоды. "Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе авиагавани.

https://ria.ru/20240403/transport-1937670079.html

https://ria.ru/20240419/vilfand-1940936385.html

москва

россия

средиземное море

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