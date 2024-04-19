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Аэропорт во Владикавказе закрыли на ремонт после удара молнии
Аэропорт во Владикавказе закрыли на ремонт после удара молнии - РИА Новости, 19.04.2024
Аэропорт во Владикавказе закрыли на ремонт после удара молнии
Аэропорт во Владикавказе закрыли на ремонт после удара молнии, сообщается в Telegram-канале Росавиации. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T23:12
2024-04-19T23:12
2024-04-19T23:44
владикавказ
минеральные воды
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Аэропорт во Владикавказе закрыли на ремонт после удара молнии, сообщается в Telegram-канале Росавиации. "Аэропорт Владикавказ в Республике Северная Осетия вечером в пятницу, 19 апреля, закрылся на кратковременный ремонт покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) — после удара молнии образовалась яма", — говорится в заявлении.Отмечается, что из-за кратковременного закрытия аэропорта на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли рейс Red Wings из Сочи и "Победы" — из Москвы (Внуково).Аэропорт планирует возобновить работу в течение двух часов, сообщила пресс-служба воздушной гавани.В 23:30 мск Росавиация сообщила, что ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе завершены.
https://ria.ru/20240306/molniya-1931348636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, минеральные воды, сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Владикавказ, Минеральные Воды, Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
Аэропорт во Владикавказе закрыли на ремонт после удара молнии
Аэропорт во Владикавказе в Северной Осетии закрылся на ремонт после удара молнии