https://ria.ru/20240419/aeroport-1941167324.html

Аэропорт во Владикавказе закрыли на ремонт после удара молнии

Аэропорт во Владикавказе закрыли на ремонт после удара молнии - РИА Новости, 19.04.2024

Аэропорт во Владикавказе закрыли на ремонт после удара молнии

Аэропорт во Владикавказе закрыли на ремонт после удара молнии, сообщается в Telegram-канале Росавиации. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T23:12

2024-04-19T23:12

2024-04-19T23:44

владикавказ

минеральные воды

сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Аэропорт во Владикавказе закрыли на ремонт после удара молнии, сообщается в Telegram-канале Росавиации. "Аэропорт Владикавказ в Республике Северная Осетия вечером в пятницу, 19 апреля, закрылся на кратковременный ремонт покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) — после удара молнии образовалась яма", — говорится в заявлении.Отмечается, что из-за кратковременного закрытия аэропорта на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли рейс Red Wings из Сочи и "Победы" — из Москвы (Внуково).Аэропорт планирует возобновить работу в течение двух часов, сообщила пресс-служба воздушной гавани.В 23:30 мск Росавиация сообщила, что ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе завершены.

https://ria.ru/20240306/molniya-1931348636.html

владикавказ

минеральные воды

сочи

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владикавказ, минеральные воды, сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия