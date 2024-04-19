Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт во Владикавказе закрыли на ремонт после удара молнии - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 19.04.2024 (обновлено: 23:44 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/aeroport-1941167324.html
Аэропорт во Владикавказе закрыли на ремонт после удара молнии
Аэропорт во Владикавказе закрыли на ремонт после удара молнии - РИА Новости, 19.04.2024
Аэропорт во Владикавказе закрыли на ремонт после удара молнии
Аэропорт во Владикавказе закрыли на ремонт после удара молнии, сообщается в Telegram-канале Росавиации. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T23:12
2024-04-19T23:44
владикавказ
минеральные воды
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795281560_0:126:1620:1037_1920x0_80_0_0_6e2d7631045274b512eba5650da092fd.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Аэропорт во Владикавказе закрыли на ремонт после удара молнии, сообщается в Telegram-канале Росавиации. &quot;Аэропорт Владикавказ в Республике Северная Осетия вечером в пятницу, 19 апреля, закрылся на кратковременный ремонт покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) — после удара молнии образовалась яма&quot;, — говорится в заявлении.Отмечается, что из-за кратковременного закрытия аэропорта на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли рейс Red Wings из Сочи и "Победы" — из Москвы (Внуково).Аэропорт планирует возобновить работу в течение двух часов, сообщила пресс-служба воздушной гавани.В 23:30 мск Росавиация сообщила, что ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе завершены.
https://ria.ru/20240306/molniya-1931348636.html
владикавказ
минеральные воды
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795281560_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_04a4e52d504e1021c3c55a462957580d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владикавказ, минеральные воды, сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Владикавказ, Минеральные Воды, Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
Аэропорт во Владикавказе закрыли на ремонт после удара молнии

Аэропорт во Владикавказе в Северной Осетии закрылся на ремонт после удара молнии

CC BY-SA 4.0 / ДанилШ / Общий вид на аэропорт Владикавказ
Общий вид на аэропорт Владикавказ - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
CC BY-SA 4.0 / ДанилШ /
Общий вид на аэропорт Владикавказ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Аэропорт во Владикавказе закрыли на ремонт после удара молнии, сообщается в Telegram-канале Росавиации.
«

"Аэропорт Владикавказ в Республике Северная Осетия вечером в пятницу, 19 апреля, закрылся на кратковременный ремонт покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) — после удара молнии образовалась яма", — говорится в заявлении.

Отмечается, что из-за кратковременного закрытия аэропорта на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли рейс Red Wings из Сочи и "Победы" — из Москвы (Внуково).
Аэропорт планирует возобновить работу в течение двух часов, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
В 23:30 мск Росавиация сообщила, что ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе завершены.
Молния ударяет в самолет, вылетевший из аэропорта Ванкувера
В Канаде момент удара молнии в самолет попал на видео
6 марта, 02:04
 
ВладикавказМинеральные ВодыСочиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала