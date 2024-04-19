https://ria.ru/20240419/abbasov-1941048944.html

Источник рассказал, как отец Аббасова получил гражданство

Источник рассказал, как отец Аббасова получил гражданство - РИА Новости, 19.04.2024

Источник рассказал, как отец Аббасова получил гражданство

Отец Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве из-за замечания о неправильно припаркованной машине на юго-востоке Москвы, получил российское гражданство... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:13

2024-04-19T14:13

2024-04-19T14:25

происшествия

россия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Отец Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве из-за замечания о неправильно припаркованной машине на юго-востоке Москвы, получил российское гражданство благодаря фиктивному браку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Выяснилось, что Низами Аббасов получил гражданство РФ благодаря фиктивному браку. Его "супругу" сейчас ищут", - сказал собеседник агентства. По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся. Дело расследуется по статье "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи. Шахин Аббасов и трое соучастников объявлены в федеральный розыск. СК РФ сообщал, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале.

https://ria.ru/20240418/pistolet-1940895642.html

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происшествия, россия