https://ria.ru/20240419/abbasov-1941048944.html
Источник рассказал, как отец Аббасова получил гражданство
Источник рассказал, как отец Аббасова получил гражданство - РИА Новости, 19.04.2024
Источник рассказал, как отец Аббасова получил гражданство
Отец Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве из-за замечания о неправильно припаркованной машине на юго-востоке Москвы, получил российское гражданство... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:13
2024-04-19T14:13
2024-04-19T14:25
происшествия
россия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Отец Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве из-за замечания о неправильно припаркованной машине на юго-востоке Москвы, получил российское гражданство благодаря фиктивному браку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Выяснилось, что Низами Аббасов получил гражданство РФ благодаря фиктивному браку. Его "супругу" сейчас ищут", - сказал собеседник агентства. По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся. Дело расследуется по статье "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи. Шахин Аббасов и трое соучастников объявлены в федеральный розыск. СК РФ сообщал, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале.
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происшествия, россия
Источник рассказал, как отец Аббасова получил гражданство
Источник: отец убийцы байкера получил паспорт по фиктивному браку
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Отец Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве из-за замечания о неправильно припаркованной машине на юго-востоке Москвы, получил российское гражданство благодаря фиктивному браку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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"Выяснилось, что Низами Аббасов получил гражданство РФ благодаря фиктивному браку. Его "супругу" сейчас ищут", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
Дело расследуется по статье "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи. Шахин Аббасов и трое соучастников объявлены в федеральный розыск.
СК РФ сообщал, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале.