https://ria.ru/20240418/zhd-1940891109.html
Чибис попросил Путина увеличить провозную способность железной дороги
Чибис попросил Путина увеличить провозную способность железной дороги - РИА Новости, 18.04.2024
Чибис попросил Путина увеличить провозную способность железной дороги
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис считает необходимым увеличение провозной способности железной дороги в регионе и попросил президента РФ Владимира... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T19:31
2024-04-18T19:31
2024-04-18T19:31
экономика
технологии
россия
мурманская область
белоруссия
андрей чибис
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591384731_0:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_6e69724bfef49df774754621e8d2cfb9.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис считает необходимым увеличение провозной способности железной дороги в регионе и попросил президента РФ Владимира Путина оказать поддержку в этом вопросе. "Просьба, которая есть, это конечно, принятие всех необходимых решений в рамках формируемого национального проекта "Транспорт" и в рамках формируемой сейчас инвестиционной программы Российских железных дорог по увеличению провозной способности для как раз портов Мурманской области. Мы этот вопрос отрабатываем с Минтрансом, с правительством России", - сказал Чибис президенту РФ в ходе видеосвязи. Губернатор попросил поддержки президента в вопросе увеличения провозной способности железной дороги в регионе. "Владимир Владимирович, ваше поручение необходимо, потому что сейчас пропускная способность железных дорог на конец текущего года будет 45 миллионов тонн. А с учетом тех проектов, которые сейчас в работе, и тех проектов, включая белорусский проект, которые мы сейчас запускаем, мощность провозной способности к 2030 году нам необходимо 110 миллионов тонн. И здесь бы попросил вашей поддержки, чтобы это поручение было, и мы с правительством доработали все необходимые решения, чтобы обеспечить долгосрочную провозную способность именно по железной дороге к этим стратегическим портам", - отметил Чибис. В феврале посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой сообщал, что в настоящее время составляется бизнес-план вхождения белорусских коммерческих структур в портовую инфраструктуру региона, параллельно рассматривается участие в программе строительства атомного флота.
https://ria.ru/20240401/zakon-1937003933.html
https://ria.ru/20240418/priglashenie-1940863800.html
россия
мурманская область
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591384731_15:0:1454:1079_1920x0_80_0_0_00ac6d12cd42d27e1e6b9e69139063b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, мурманская область, белоруссия, андрей чибис, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Мурманская область, Белоруссия, Андрей Чибис, Владимир Путин
Чибис попросил Путина увеличить провозную способность железной дороги
Чибис заявил о необходимости увеличить провозную способность железной дороги
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис считает необходимым увеличение провозной способности железной дороги в регионе и попросил президента РФ Владимира Путина оказать поддержку в этом вопросе.
"Просьба, которая есть, это конечно, принятие всех необходимых решений в рамках формируемого национального проекта "Транспорт" и в рамках формируемой сейчас инвестиционной программы Российских железных дорог по увеличению провозной способности для как раз портов Мурманской области. Мы этот вопрос отрабатываем с Минтрансом, с правительством России", - сказал Чибис президенту РФ в ходе видеосвязи.
Губернатор попросил поддержки президента в вопросе увеличения провозной способности железной дороги в регионе. "Владимир Владимирович, ваше поручение необходимо, потому что сейчас пропускная способность железных дорог на конец текущего года будет 45 миллионов тонн. А с учетом тех проектов, которые сейчас в работе, и тех проектов, включая белорусский проект, которые мы сейчас запускаем, мощность провозной способности к 2030 году нам необходимо 110 миллионов тонн. И здесь бы попросил вашей поддержки, чтобы это поручение было, и мы с правительством доработали все необходимые решения, чтобы обеспечить долгосрочную провозную способность именно по железной дороге к этим стратегическим портам", - отметил Чибис.
В феврале посол Белоруссии
в РФ Дмитрий Крутой сообщал, что в настоящее время составляется бизнес-план вхождения белорусских коммерческих структур в портовую инфраструктуру региона, параллельно рассматривается участие в программе строительства атомного флота.