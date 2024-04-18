https://ria.ru/20240418/zhd-1940891109.html

Чибис попросил Путина увеличить провозную способность железной дороги

Чибис попросил Путина увеличить провозную способность железной дороги - РИА Новости, 18.04.2024

Чибис попросил Путина увеличить провозную способность железной дороги

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис считает необходимым увеличение провозной способности железной дороги в регионе и попросил президента РФ Владимира... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T19:31

2024-04-18T19:31

2024-04-18T19:31

экономика

технологии

россия

мурманская область

белоруссия

андрей чибис

владимир путин

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис считает необходимым увеличение провозной способности железной дороги в регионе и попросил президента РФ Владимира Путина оказать поддержку в этом вопросе. "Просьба, которая есть, это конечно, принятие всех необходимых решений в рамках формируемого национального проекта "Транспорт" и в рамках формируемой сейчас инвестиционной программы Российских железных дорог по увеличению провозной способности для как раз портов Мурманской области. Мы этот вопрос отрабатываем с Минтрансом, с правительством России", - сказал Чибис президенту РФ в ходе видеосвязи. Губернатор попросил поддержки президента в вопросе увеличения провозной способности железной дороги в регионе. "Владимир Владимирович, ваше поручение необходимо, потому что сейчас пропускная способность железных дорог на конец текущего года будет 45 миллионов тонн. А с учетом тех проектов, которые сейчас в работе, и тех проектов, включая белорусский проект, которые мы сейчас запускаем, мощность провозной способности к 2030 году нам необходимо 110 миллионов тонн. И здесь бы попросил вашей поддержки, чтобы это поручение было, и мы с правительством доработали все необходимые решения, чтобы обеспечить долгосрочную провозную способность именно по железной дороге к этим стратегическим портам", - отметил Чибис. В феврале посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой сообщал, что в настоящее время составляется бизнес-план вхождения белорусских коммерческих структур в портовую инфраструктуру региона, параллельно рассматривается участие в программе строительства атомного флота.

https://ria.ru/20240401/zakon-1937003933.html

https://ria.ru/20240418/priglashenie-1940863800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, мурманская область, белоруссия, андрей чибис, владимир путин