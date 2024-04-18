В Госдуме назвали "план мира" Зеленского некрологом Украине
Депутат Белик: Запад написал Зеленскому план-некролог и сам с ним согласился
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал план Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине написанным западными кураторами некрологом.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопрос РИА Новости о мирной конференции по Украине в Швейцарии, назвал единственным путем урегулирования конфликта план Владимира Зеленского, который в Москве не раз характеризовали как пустой и оторванный от реальности ультиматум.
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"План Зеленского – это некролог Украине. Он подразумевает заведомо невыполнимые для России условия, а значит, специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока государственное образование Украина во главе с неонацистским режимом не исчезнет, полностью прекратив свое экономическое и политическое существование", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, плана Зеленского написан для Украины ее западными кураторами. "Запад написал Зеленскому план-некролог, а затем с ним же и согласился. Любое решение белых западных господ на Украине воспринимается как закон. А Зеленский – это человек, который периодически встает с колен, чтобы согнуться в поклоне", - подчеркнул депутат.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные политики обманом и жульничеством пытаются затащить представителей глобального Юга и Востока на "сходки" для продвижения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, которая является "пустышкой и просто неумной инициативой". Как отмечал на заседании ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, многие страны уже поняли, что формула Зеленского является фальшивкой и ультиматумом.
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.