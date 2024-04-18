https://ria.ru/20240418/zelenskiy-1940691804.html

Они продвигаются. Зеленский в отчаянии обратился к ЕС

Они продвигаются. Зеленский в отчаянии обратился к ЕС - РИА Новости, 18.04.2024

Они продвигаются. Зеленский в отчаянии обратился к ЕС

Владимир Зеленский в видеообращении к лидерам Евросоюза признал продвижение российских войск, потребовав у Запада "все, чтобы держать фронт". РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T01:28

2024-04-18T01:28

2024-04-18T01:32

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский в видеообращении к лидерам Евросоюза признал продвижение российских войск, потребовав у Запада "все, чтобы держать фронт"."Сейчас российская армия ощущает свою силу почти во всем, что касается вооруженной составляющей. И именно благодаря этому их преимуществу <…> они оказывают на нас давление на фронте и постепенно продвигаются", — пожаловался Зеленский в речи, текст которой размещен на сайте офиса президента Украины.Он потребовал у европейских лидеров оружие: снаряды, технику, дроны, "все, чтобы держать фронт".Кроме того, Зеленский раскритиковал страны Евросоюза из-за задержек с поставкой обещанных ЕС Украине снарядов для артиллерии."К сожалению, мы до сих пор не увидели миллион артиллерийских снарядов от Евросоюза, о котором столько говорили", — подчеркнул глава киевского режима.Ранее колумнист британской газеты Times Иан Мартин выразил мнение, что неблагоприятная для Киева обстановка на поле боя заставляет Запад готовиться к "катастрофическому поражению" украинских сил, которым не хватает вооружения и боеприпасов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".

https://ria.ru/20240417/bayden-1940626431.html

https://ria.ru/20240417/ukraina-1940508286.html

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в мире, владимир зеленский, украина, евросоюз, россия, нато