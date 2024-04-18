Киев намерен получить 10 миллиардов долларов на закупку вооружения
Киев намерен получить $10 млрд из-за рубежа на закупку отечественного оружия
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Украина в 2024 году рассчитывает получить от других стран 10 миллиардов долларов на закупку оружия у украинских производителей для дальнейшей передачи его ВСУ, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
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"Родился проект "Zbroyari: Manufacturing Freedom". Это глобальная фандрейзинговая кампания, стратегический сбор – не по людям, а по целым нациям. Его цель – собрать 10 миллиардов долларов на производство украинского оружия в этом году. Сегодня у нас есть первый донат. Это решение знаковое, оно открывает путь для других стран", – приводит слова Камышина пресс-служба министерства.
Он пояснил, что украинский оборонно-промышленный комплекс способен производить вооружения на 20 миллиардов долларов, однако у Украины есть лишь 6 миллиардов долларов на закупу отечественного вооружения. По словам Камышина, в стране работает только треть имеющихся станков, "потому что денег не хватает, чтобы обеспечить заказами остальные". В министерстве также заявили, что первой зарубежной страной, которая выделила средства на покупку оружия у украинских заводов, стала Дания, которая во вторник решила предоставить на эти цели 28,5 миллиона долларов.
Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.