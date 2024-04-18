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Киев намерен получить 10 миллиардов долларов на закупку вооружения - РИА Новости, 18.04.2024
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18:18 18.04.2024 (обновлено: 18:30 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/zakupka-1940873980.html
Киев намерен получить 10 миллиардов долларов на закупку вооружения
Киев намерен получить 10 миллиардов долларов на закупку вооружения - РИА Новости, 18.04.2024
Киев намерен получить 10 миллиардов долларов на закупку вооружения
Украина в 2024 году рассчитывает получить от других стран 10 миллиардов долларов на закупку оружия у украинских производителей для дальнейшей передачи его ВСУ,... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:18
2024-04-18T18:30
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Украина в 2024 году рассчитывает получить от других стран 10 миллиардов долларов на закупку оружия у украинских производителей для дальнейшей передачи его ВСУ, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. "Родился проект "Zbroyari: Manufacturing Freedom". Это глобальная фандрейзинговая кампания, стратегический сбор – не по людям, а по целым нациям. Его цель – собрать 10 миллиардов долларов на производство украинского оружия в этом году. Сегодня у нас есть первый донат. Это решение знаковое, оно открывает путь для других стран", – приводит слова Камышина пресс-служба министерства. Он пояснил, что украинский оборонно-промышленный комплекс способен производить вооружения на 20 миллиардов долларов, однако у Украины есть лишь 6 миллиардов долларов на закупу отечественного вооружения. По словам Камышина, в стране работает только треть имеющихся станков, "потому что денег не хватает, чтобы обеспечить заказами остальные". В министерстве также заявили, что первой зарубежной страной, которая выделила средства на покупку оружия у украинских заводов, стала Дания, которая во вторник решила предоставить на эти цели 28,5 миллиона долларов. Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240418/storonniki-1940814216.html
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технологии, украина, дания, сша, александр устинов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, g7, киев
Технологии, Украина, Дания, США, Александр Устинов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, G7, Киев
Киев намерен получить 10 миллиардов долларов на закупку вооружения

Киев намерен получить $10 млрд из-за рубежа на закупку отечественного оружия

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Украина в 2024 году рассчитывает получить от других стран 10 миллиардов долларов на закупку оружия у украинских производителей для дальнейшей передачи его ВСУ, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
«
"Родился проект "Zbroyari: Manufacturing Freedom". Это глобальная фандрейзинговая кампания, стратегический сбор – не по людям, а по целым нациям. Его цель – собрать 10 миллиардов долларов на производство украинского оружия в этом году. Сегодня у нас есть первый донат. Это решение знаковое, оно открывает путь для других стран", – приводит слова Камышина пресс-служба министерства.
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Он пояснил, что украинский оборонно-промышленный комплекс способен производить вооружения на 20 миллиардов долларов, однако у Украины есть лишь 6 миллиардов долларов на закупу отечественного вооружения. По словам Камышина, в стране работает только треть имеющихся станков, "потому что денег не хватает, чтобы обеспечить заказами остальные". В министерстве также заявили, что первой зарубежной страной, которая выделила средства на покупку оружия у украинских заводов, стала Дания, которая во вторник решила предоставить на эти цели 28,5 миллиона долларов.
Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции на встрече глав МИД Большой семерки - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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ТехнологииУкраинаДанияСШААлександр УстиновВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныG7Киев
 
 
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