Стало известно о задержании еще двух энергетиков по делу о хищении денег
Источник: в Дагестане задержали еще двух человек по делу о хищении 2,8 млрд руб
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 18 апр - РИА Новости. Правоохранители в Дагестане в четверг задержали руководителя городских электрических сетей Дербента Ису Рагимова и заместителя начальника управления по сбыту "Дагэнерго" Насыра Абдуллаева по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в компании "Россети - Северный Кавказ".
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"В рамках уголовного дела о хищении 2,8 миллиарда рублей задержали заместителя начальника управления по сбыту "Дагэнерго", бывшего руководителя Магарамкентских районных электросетей Насыра Абдуллаева и руководителя Дербентских электросетей Ису Рагимова", – сказал собеседник агентства.
При этом в компании отметили, что есть и другие задержанные, о которых пока не сообщается.
Ранее в Дагестане по делу в хищении 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы были задержаны и арестованы более 15 энергетиков, в том числе директор "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев и его заместитель Амирахмед Зурканаев.
Согласно материалам дела, с 2010 по 2021 год обвиняемые, используя свое служебное положение, организованной группой похитили не менее 2,8 миллиарда рублей, принадлежащие ПАО "Россети" и ПАО "МРСК Северного Кавказа". Сделали они это, завысив объем и стоимость работ и материалов при создании комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных на территории Дагестана.