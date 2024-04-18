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Стало известно о задержании еще двух энергетиков по делу о хищении денег - РИА Новости, 18.04.2024
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21:40 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/zaderzhanie-1940914328.html
Стало известно о задержании еще двух энергетиков по делу о хищении денег
Стало известно о задержании еще двух энергетиков по делу о хищении денег - РИА Новости, 18.04.2024
Стало известно о задержании еще двух энергетиков по делу о хищении денег
Правоохранители в Дагестане в четверг задержали руководителя городских электрических сетей Дербента Ису Рагимова и заместителя начальника управления по сбыту... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T21:40
2024-04-18T21:40
происшествия
дербент
россети
мрск северного кавказа
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МАХАЧКАЛА, 18 апр - РИА Новости. Правоохранители в Дагестане в четверг задержали руководителя городских электрических сетей Дербента Ису Рагимова и заместителя начальника управления по сбыту "Дагэнерго" Насыра Абдуллаева по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в компании "Россети - Северный Кавказ". "В рамках уголовного дела о хищении 2,8 миллиарда рублей задержали заместителя начальника управления по сбыту "Дагэнерго", бывшего руководителя Магарамкентских районных электросетей Насыра Абдуллаева и руководителя Дербентских электросетей Ису Рагимова", – сказал собеседник агентства. При этом в компании отметили, что есть и другие задержанные, о которых пока не сообщается. Ранее в Дагестане по делу в хищении 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы были задержаны и арестованы более 15 энергетиков, в том числе директор "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев и его заместитель Амирахмед Зурканаев. Согласно материалам дела, с 2010 по 2021 год обвиняемые, используя свое служебное положение, организованной группой похитили не менее 2,8 миллиарда рублей, принадлежащие ПАО "Россети" и ПАО "МРСК Северного Кавказа". Сделали они это, завысив объем и стоимость работ и материалов при создании комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных на территории Дагестана.
https://ria.ru/20240408/fsb-1938500997.html
https://ria.ru/20240326/korruptsiya-1935873041.html
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происшествия, дербент, россети, мрск северного кавказа
Происшествия, Дербент, Россети, МРСК Северного Кавказа
Стало известно о задержании еще двух энергетиков по делу о хищении денег

Источник: в Дагестане задержали еще двух человек по делу о хищении 2,8 млрд руб

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 18 апр - РИА Новости. Правоохранители в Дагестане в четверг задержали руководителя городских электрических сетей Дербента Ису Рагимова и заместителя начальника управления по сбыту "Дагэнерго" Насыра Абдуллаева по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в компании "Россети - Северный Кавказ".
«
"В рамках уголовного дела о хищении 2,8 миллиарда рублей задержали заместителя начальника управления по сбыту "Дагэнерго", бывшего руководителя Магарамкентских районных электросетей Насыра Абдуллаева и руководителя Дербентских электросетей Ису Рагимова", – сказал собеседник агентства.
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При этом в компании отметили, что есть и другие задержанные, о которых пока не сообщается.
Ранее в Дагестане по делу в хищении 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы были задержаны и арестованы более 15 энергетиков, в том числе директор "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев и его заместитель Амирахмед Зурканаев.
Согласно материалам дела, с 2010 по 2021 год обвиняемые, используя свое служебное положение, организованной группой похитили не менее 2,8 миллиарда рублей, принадлежащие ПАО "Россети" и ПАО "МРСК Северного Кавказа". Сделали они это, завысив объем и стоимость работ и материалов при создании комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных на территории Дагестана.
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