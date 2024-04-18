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В Историческом музее открылась мультимедийная выставка об СВО - РИА Новости, 18.04.2024
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Культура
 
16:36 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/vystavka-1940848955.html
В Историческом музее открылась мультимедийная выставка об СВО
В Историческом музее открылась мультимедийная выставка об СВО - РИА Новости, 18.04.2024
В Историческом музее открылась мультимедийная выставка об СВО
Мультимедийная выставка "За лентой", посвященная специальной военной операции, открылась в Государственном Историческом музее спустя год в обновленном формате,... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:36
2024-04-18T16:36
культура
технологии
алексей левыкин
владимир соловьев (телеведущий)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
исторический музей
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мультимедийная выставка "За лентой", посвященная специальной военной операции, открылась в Государственном Историческом музее спустя год в обновленном формате, передает корреспондент РИА Новости. Для широкой публики выставка откроется 19 апреля и продлится до 24 июня. "Это новая интонация проекта. В другом зале выставка просуществовала в несколько другой форме. Она была больше мультимедийной. Мы решили, что в новой интонации она должна быть больше аналоговой. Здесь очень много реальных фотографий, чуть меньше графики. И самое главное - фотографии новые и новые главные герои", – сказал автор и генеральный продюсер проекта Рустам Вахидов. Главной особенностью обновленной экспозиции стал акцент на погружение, его создали с помощью иммерсивных инсталляций. На выставке остался кинозал, лекторий, сменная и постоянная медиаэкспозиции, а также музей с артефактами. В основном зале видеокадры из зоны СВО на большой мультимедийной стене сопровождает звуковая инсталляция, погружая посетителя в атмосферу зоны боевых действий. В этом же помещении – необычные зеркала, в которых можно увидеть свое отражение рядом с артефактами, что дает возможность почувствовать себя не просто гостем выставки, а частью военного перформанса. Генеральный директор ГИМа Алексей Левыкин отметил, что решение об обновлении экспозиции было связано с тем, что она пользуется спросом у публики. "Люди, когда приходят, когда они читают информацию, которая здесь представлена… это не может не трогать сердце человека. Они уходят с чувством гордости, иногда, может, с чувство ненависти к врагу, иногда, с чувством радости за победу. Это нормальные человеческие чувства, на которые, я считаю, должен побуждать музей", - подчеркнул Левыкин. Мультимедийный арт-проект "За лентой", подготовленный благотворительным фондом телеведущего Владимира Соловьева "СВР фонд", впервые открылся в 2023 году. В рамках выставки продолжает работу фронтовая почта. Каждый желающий сможет написать слова поддержки военным, а команда "СВР фонда" передаст письма бойцам. В прошлом году волонтеры фонда передали на фронт тысячи писем.
https://ria.ru/20231121/svo-1910574004.html
https://ria.ru/20231201/muzey-1913177908.html
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технологии, алексей левыкин, владимир соловьев (телеведущий), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), исторический музей
Культура, Технологии, Алексей Левыкин, Владимир Соловьев (телеведущий), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Исторический музей
В Историческом музее открылась мультимедийная выставка об СВО

В Историческом музее открылась выставка "За лентой", посвященная СВО

© РИА НовостиМультимедийная выставка "За лентой", посвященная специальной военной операции в Государственном Историческом музее
Мультимедийная выставка За лентой, посвященная специальной военной операции в Государственном Историческом музее - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости
Мультимедийная выставка "За лентой", посвященная специальной военной операции в Государственном Историческом музее
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мультимедийная выставка "За лентой", посвященная специальной военной операции, открылась в Государственном Историческом музее спустя год в обновленном формате, передает корреспондент РИА Новости.
Для широкой публики выставка откроется 19 апреля и продлится до 24 июня.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа мультимедийной выставке "За лентой", посвященной специальной военной операции, открылась в Государственном Историческом музее.
На мультимедийной выставке За лентой, посвященной специальной военной операции, открылась в Государственном Историческом музее
На мультимедийной выставке "За лентой", посвященной специальной военной операции, открылась в Государственном Историческом музее.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин на мультимедийной выставке "За лентой", посвященной специальной военной операции, открылась в Государственном Историческом музее.
Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин на мультимедийной выставке За лентой, посвященной специальной военной операции, открылась в Государственном Историческом музее
Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин на мультимедийной выставке "За лентой", посвященной специальной военной операции, открылась в Государственном Историческом музее.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа мультимедийной выставке "За лентой", посвященной специальной военной операции, открылась в Государственном Историческом музее.
На мультимедийной выставке За лентой, посвященной специальной военной операции, открылась в Государственном Историческом музее
На мультимедийной выставке "За лентой", посвященной специальной военной операции, открылась в Государственном Историческом музее.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа мультимедийной выставке "За лентой", посвященной специальной военной операции, открылась в Государственном Историческом музее.
На мультимедийной выставке За лентой, посвященной специальной военной операции, открылась в Государственном Историческом музее
На мультимедийной выставке "За лентой", посвященной специальной военной операции, открылась в Государственном Историческом музее.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 4
На мультимедийной выставке "За лентой", посвященной специальной военной операции, открылась в Государственном Историческом музее.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 4
Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин на мультимедийной выставке "За лентой", посвященной специальной военной операции, открылась в Государственном Историческом музее.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 4
На мультимедийной выставке "За лентой", посвященной специальной военной операции, открылась в Государственном Историческом музее.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 4
На мультимедийной выставке "За лентой", посвященной специальной военной операции, открылась в Государственном Историческом музее.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 4
«
"Это новая интонация проекта. В другом зале выставка просуществовала в несколько другой форме. Она была больше мультимедийной. Мы решили, что в новой интонации она должна быть больше аналоговой. Здесь очень много реальных фотографий, чуть меньше графики. И самое главное - фотографии новые и новые главные герои", – сказал автор и генеральный продюсер проекта Рустам Вахидов.
Главной особенностью обновленной экспозиции стал акцент на погружение, его создали с помощью иммерсивных инсталляций. На выставке остался кинозал, лекторий, сменная и постоянная медиаэкспозиции, а также музей с артефактами.
В основном зале видеокадры из зоны СВО на большой мультимедийной стене сопровождает звуковая инсталляция, погружая посетителя в атмосферу зоны боевых действий. В этом же помещении – необычные зеркала, в которых можно увидеть свое отражение рядом с артефактами, что дает возможность почувствовать себя не просто гостем выставки, а частью военного перформанса.
Генеральный директор ГИМа Алексей Левыкин отметил, что решение об обновлении экспозиции было связано с тем, что она пользуется спросом у публики.
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«
"Люди, когда приходят, когда они читают информацию, которая здесь представлена… это не может не трогать сердце человека. Они уходят с чувством гордости, иногда, может, с чувство ненависти к врагу, иногда, с чувством радости за победу. Это нормальные человеческие чувства, на которые, я считаю, должен побуждать музей", - подчеркнул Левыкин.
Мультимедийный арт-проект "За лентой", подготовленный благотворительным фондом телеведущего Владимира Соловьева "СВР фонд", впервые открылся в 2023 году. В рамках выставки продолжает работу фронтовая почта. Каждый желающий сможет написать слова поддержки военным, а команда "СВР фонда" передаст письма бойцам. В прошлом году волонтеры фонда передали на фронт тысячи писем.
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