https://ria.ru/20240418/vystavka-1940848955.html

В Историческом музее открылась мультимедийная выставка об СВО

В Историческом музее открылась мультимедийная выставка об СВО - РИА Новости, 18.04.2024

В Историческом музее открылась мультимедийная выставка об СВО

Мультимедийная выставка "За лентой", посвященная специальной военной операции, открылась в Государственном Историческом музее спустя год в обновленном формате,... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T16:36

2024-04-18T16:36

2024-04-18T16:36

культура

технологии

алексей левыкин

владимир соловьев (телеведущий)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

исторический музей

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мультимедийная выставка "За лентой", посвященная специальной военной операции, открылась в Государственном Историческом музее спустя год в обновленном формате, передает корреспондент РИА Новости. Для широкой публики выставка откроется 19 апреля и продлится до 24 июня. "Это новая интонация проекта. В другом зале выставка просуществовала в несколько другой форме. Она была больше мультимедийной. Мы решили, что в новой интонации она должна быть больше аналоговой. Здесь очень много реальных фотографий, чуть меньше графики. И самое главное - фотографии новые и новые главные герои", – сказал автор и генеральный продюсер проекта Рустам Вахидов. Главной особенностью обновленной экспозиции стал акцент на погружение, его создали с помощью иммерсивных инсталляций. На выставке остался кинозал, лекторий, сменная и постоянная медиаэкспозиции, а также музей с артефактами. В основном зале видеокадры из зоны СВО на большой мультимедийной стене сопровождает звуковая инсталляция, погружая посетителя в атмосферу зоны боевых действий. В этом же помещении – необычные зеркала, в которых можно увидеть свое отражение рядом с артефактами, что дает возможность почувствовать себя не просто гостем выставки, а частью военного перформанса. Генеральный директор ГИМа Алексей Левыкин отметил, что решение об обновлении экспозиции было связано с тем, что она пользуется спросом у публики. "Люди, когда приходят, когда они читают информацию, которая здесь представлена… это не может не трогать сердце человека. Они уходят с чувством гордости, иногда, может, с чувство ненависти к врагу, иногда, с чувством радости за победу. Это нормальные человеческие чувства, на которые, я считаю, должен побуждать музей", - подчеркнул Левыкин. Мультимедийный арт-проект "За лентой", подготовленный благотворительным фондом телеведущего Владимира Соловьева "СВР фонд", впервые открылся в 2023 году. В рамках выставки продолжает работу фронтовая почта. Каждый желающий сможет написать слова поддержки военным, а команда "СВР фонда" передаст письма бойцам. В прошлом году волонтеры фонда передали на фронт тысячи писем.

https://ria.ru/20231121/svo-1910574004.html

https://ria.ru/20231201/muzey-1913177908.html

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технологии, алексей левыкин, владимир соловьев (телеведущий), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), исторический музей