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"Гибнут все". В США сообщили о внезапном отступлении ВСУ - РИА Новости, 18.04.2024
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18:22 18.04.2024 (обновлено: 18:58 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/vsu-1940875326.html
"Гибнут все". В США сообщили о внезапном отступлении ВСУ
"Гибнут все". В США сообщили о внезапном отступлении ВСУ - РИА Новости, 18.04.2024
"Гибнут все". В США сообщили о внезапном отступлении ВСУ
Российская армия наносит удары по ВСУ управляемыми авиабомбами, в результате чего украинские военные вынуждены оставлять позиции и отступать, заявил бывший... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:22
2024-04-18T18:58
в мире
скотт риттер
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российская армия наносит удары по ВСУ управляемыми авиабомбами, в результате чего украинские военные вынуждены оставлять позиции и отступать, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Все уже признают, что российская авиация просто прилетает, сбрасывает эти управляемые авиабомбы за пределами действия украинской ПВО, в результате чего гибнет весь личный состав ВСУ. Затем россияне немного продвигаются, украинцы отступают, бомбы снова летят в укрепрайоны ВСУ и уничтожают все. Тогда россияне снова продвигаются", — рассказал аналитик.Как отметил Риттер, эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока киевские власти не одумаются и не капитулируют ради урегулирования конфликта.ВКС активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.Читайте в Дзен: "Это воровство": России поставили условие для возврата замороженных активов. Чем ответит Москва?"Уже началось". В США сделали неожиданное заявление о России. Чем Москва ошарашила Вашингтон?
https://ria.ru/20240418/estoniya-1940839339.html
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в мире, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, воздушно-космические силы россии, украина, россия
В мире, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Воздушно-космические силы России, Украина, Россия
"Гибнут все". В США сообщили о внезапном отступлении ВСУ

Риттер: ВСУ отступают и сдают территории после ударов авиабомбами со стороны РФ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 . Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российская армия наносит удары по ВСУ управляемыми авиабомбами, в результате чего украинские военные вынуждены оставлять позиции и отступать, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Все уже признают, что российская авиация просто прилетает, сбрасывает эти управляемые авиабомбы за пределами действия украинской ПВО, в результате чего гибнет весь личный состав ВСУ. Затем россияне немного продвигаются, украинцы отступают, бомбы снова летят в укрепрайоны ВСУ и уничтожают все. Тогда россияне снова продвигаются", — рассказал аналитик.
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Как отметил Риттер, эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока киевские власти не одумаются и не капитулируют ради урегулирования конфликта.
ВКС активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
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