https://ria.ru/20240418/vsu-1940875326.html

"Гибнут все". В США сообщили о внезапном отступлении ВСУ

"Гибнут все". В США сообщили о внезапном отступлении ВСУ - РИА Новости, 18.04.2024

"Гибнут все". В США сообщили о внезапном отступлении ВСУ

Российская армия наносит удары по ВСУ управляемыми авиабомбами, в результате чего украинские военные вынуждены оставлять позиции и отступать, заявил бывший... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T18:22

2024-04-18T18:22

2024-04-18T18:58

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российская армия наносит удары по ВСУ управляемыми авиабомбами, в результате чего украинские военные вынуждены оставлять позиции и отступать, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Все уже признают, что российская авиация просто прилетает, сбрасывает эти управляемые авиабомбы за пределами действия украинской ПВО, в результате чего гибнет весь личный состав ВСУ. Затем россияне немного продвигаются, украинцы отступают, бомбы снова летят в укрепрайоны ВСУ и уничтожают все. Тогда россияне снова продвигаются", — рассказал аналитик.Как отметил Риттер, эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока киевские власти не одумаются и не капитулируют ради урегулирования конфликта.ВКС активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.Читайте в Дзен: "Это воровство": России поставили условие для возврата замороженных активов. Чем ответит Москва?"Уже началось". В США сделали неожиданное заявление о России. Чем Москва ошарашила Вашингтон?

https://ria.ru/20240418/estoniya-1940839339.html

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