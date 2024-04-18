В Белоруссии задержали местного жителя, стремившегося попасть в ВСУ
СК Белоруссии возбудил дело против мужчины за попытку уехать воевать за ВСУ
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 18 апр – РИА Новости. В Белоруссии задержали местного жителя, который настойчиво пытался вступить в ряды ВСУ, чтобы воевать против России, теперь ему грозит суд, сообщается на сайте Следственного комитета республики.
По данным ведомства, 38-летний уроженец Марьиной Горки "намеревался быть наемником вооруженных сил Украины, а стал подозреваемым по уголовному делу". Отмечается, что после начала СВО на Украине он "пристально следил за действиями солдат ВСУ и стал искать возможность принять участие в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации".
В СК сообщили, что в марте 2023 года подозреваемый пытался незаконно пересечь государственную границу и попасть на территорию Украины, за что был привлечен к административной ответственности. Затем мужчина обратился в посольство Украины с прошением принять его на службу в качестве добровольца оборонного ведомства государства, но представители консульства отказали в связи с отсутствием украинского гражданства.
После этого, по информации СК, мужчина написал в специализированный чат-бот в мессенджере Telegram. "Он сразу дал понять, что готов сотрудничать с украинскими спецслужбами для участия в вооруженном конфликте на стороне ВСУ. В ходе общения фигурант даже уточнял как получить гражданство сопредельной страны. Собеседник сообщил ему о готовности организовать выезд, однако поинтересовался у потенциального наемника готов ли он совершить диверсию в Беларуси ради будущей Родины. Подозреваемый предложил в качестве платы за гражданство – подрыв железнодорожных путей", - говорится в сообщении. Отмечается, что воплощение задуманного откладывалось, и фигурант решил действовать через Польшу, но снова неудачно. В итоге мужчину задержали сотрудники МВД Белоруссии.
По данным ведомства, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании" уголовного кодекса Белоруссии. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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