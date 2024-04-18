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В Белоруссии задержали местного жителя, стремившегося попасть в ВСУ - РИА Новости, 18.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 18.04.2024 (обновлено: 17:38 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/vsu-1940860445.html
В Белоруссии задержали местного жителя, стремившегося попасть в ВСУ
В Белоруссии задержали местного жителя, стремившегося попасть в ВСУ - РИА Новости, 18.04.2024
В Белоруссии задержали местного жителя, стремившегося попасть в ВСУ
В Белоруссии задержали местного жителя, который настойчиво пытался вступить в ряды ВСУ, чтобы воевать против России, теперь ему грозит суд, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:27
2024-04-18T17:38
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
вооруженные силы украины
следственный комитет белоруссии
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МИНСК, 18 апр – РИА Новости. В Белоруссии задержали местного жителя, который настойчиво пытался вступить в ряды ВСУ, чтобы воевать против России, теперь ему грозит суд, сообщается на сайте Следственного комитета республики. По данным ведомства, 38-летний уроженец Марьиной Горки "намеревался быть наемником вооруженных сил Украины, а стал подозреваемым по уголовному делу". Отмечается, что после начала СВО на Украине он "пристально следил за действиями солдат ВСУ и стал искать возможность принять участие в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации". В СК сообщили, что в марте 2023 года подозреваемый пытался незаконно пересечь государственную границу и попасть на территорию Украины, за что был привлечен к административной ответственности. Затем мужчина обратился в посольство Украины с прошением принять его на службу в качестве добровольца оборонного ведомства государства, но представители консульства отказали в связи с отсутствием украинского гражданства. После этого, по информации СК, мужчина написал в специализированный чат-бот в мессенджере Telegram. "Он сразу дал понять, что готов сотрудничать с украинскими спецслужбами для участия в вооруженном конфликте на стороне ВСУ. В ходе общения фигурант даже уточнял как получить гражданство сопредельной страны. Собеседник сообщил ему о готовности организовать выезд, однако поинтересовался у потенциального наемника готов ли он совершить диверсию в Беларуси ради будущей Родины. Подозреваемый предложил в качестве платы за гражданство – подрыв железнодорожных путей", - говорится в сообщении. Отмечается, что воплощение задуманного откладывалось, и фигурант решил действовать через Польшу, но снова неудачно. В итоге мужчину задержали сотрудники МВД Белоруссии. По данным ведомства, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании" уголовного кодекса Белоруссии. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240401/zaverbovannye-1937215284.html
https://ria.ru/20230629/ulitsa-1881177541.html
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в мире, белоруссия, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет белоруссии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет Белоруссии
В Белоруссии задержали местного жителя, стремившегося попасть в ВСУ

СК Белоруссии возбудил дело против мужчины за попытку уехать воевать за ВСУ

© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьАвтомобиль Следственного комитета Белоруссии
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 18 апр – РИА Новости. В Белоруссии задержали местного жителя, который настойчиво пытался вступить в ряды ВСУ, чтобы воевать против России, теперь ему грозит суд, сообщается на сайте Следственного комитета республики.
По данным ведомства, 38-летний уроженец Марьиной Горки "намеревался быть наемником вооруженных сил Украины, а стал подозреваемым по уголовному делу". Отмечается, что после начала СВО на Украине он "пристально следил за действиями солдат ВСУ и стал искать возможность принять участие в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации".
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В СК сообщили, что в марте 2023 года подозреваемый пытался незаконно пересечь государственную границу и попасть на территорию Украины, за что был привлечен к административной ответственности. Затем мужчина обратился в посольство Украины с прошением принять его на службу в качестве добровольца оборонного ведомства государства, но представители консульства отказали в связи с отсутствием украинского гражданства.
После этого, по информации СК, мужчина написал в специализированный чат-бот в мессенджере Telegram. "Он сразу дал понять, что готов сотрудничать с украинскими спецслужбами для участия в вооруженном конфликте на стороне ВСУ. В ходе общения фигурант даже уточнял как получить гражданство сопредельной страны. Собеседник сообщил ему о готовности организовать выезд, однако поинтересовался у потенциального наемника готов ли он совершить диверсию в Беларуси ради будущей Родины. Подозреваемый предложил в качестве платы за гражданство – подрыв железнодорожных путей", - говорится в сообщении. Отмечается, что воплощение задуманного откладывалось, и фигурант решил действовать через Польшу, но снова неудачно. В итоге мужчину задержали сотрудники МВД Белоруссии.
По данным ведомства, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании" уголовного кодекса Белоруссии. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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